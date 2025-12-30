"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

中 부모들, 미혼 여성 '후회' 담긴

AI 가짜 영상으로 자녀 결혼 압박

"기혼·미혼 갈등 부추긴다" 비판도

중국에서 '결혼을 선택하지 않은 삶을 후회하는 여성'을 그린 인공지능(AI) 영상을 자녀에게 공유하며 결혼을 재촉하는 부모들이 늘고 있다. 혼인과 출산이 급감하는 가운데 AI 기술을 동원한 새로운 세대 갈등 양상이 나타나는 모습이다.

결혼을 하지 않은 걸 후회하는 여성의 모습으로 제작된 인공지능(AI) 영상. 틱톡

AD

병원서 우는 미혼 여성들…알고 보니 '결혼 압박용' AI 영상

29일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 중국 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 병원에서 눈물을 흘리는 중년 미혼 여성의 모습이 담긴 AI 영상들이 부모 세대를 중심으로 확산하고 있다고 전했다. 해당 영상들은 ‘결혼과 출산을 하지 않은 선택에 대한 후회’를 전면에 내세우며 젊은 세대에게 결혼을 재촉하는 수단으로 활용되고 있다.

한 영상에는 58세 여성이 등장해 "젊었을 때 결혼하지 않은 대가를 지금 치르고 있다"며 "병원에 갈 때도 혼자여서 더 서럽다"고 말한다. 또 다른 영상 속 56세 여성은 "부모가 결혼하라고 했을 때 귀찮게 여겼던 자신이 원망스럽다"고 눈물을 보인다. 자녀가 없는 중년 여성이 가족이 병문안을 온 옆 병상을 바라보며 "딩크족 선택을 후회한다"고 토로하는 장면도 반복적으로 등장한다.

결혼을 하지 않은 걸 후회하는 여성의 모습으로 제작된 인공지능(AI) 영상. 틱톡

'교육 자료'라는 부모들…반발하는 청년층

이들 영상에는 'AI로 생성된 콘텐츠'라는 표시가 달려 있지만 확산세에는 큰 영향을 미치지 않고 있다. 오히려 미혼 자녀를 둔 부모들 사이에서는 "정신 못 차린 젊은 세대를 위한 현실 교육" "독신의 말로를 보여주는 자료"라는 반응이 이어지고 있다.

반면 젊은 세대의 반응은 냉랭하다. 청년들은 "50대 미혼 여성이 저렇게 늙고 초라해 보일 이유가 없다" "결혼과 육아가 오히려 여성의 건강과 에너지를 소모시킨다"는 반박이 이어지는 상황이다. 일부는 "부모가 이 영상을 사실로 믿고 보내준다"며 "AI 사기나 허위 정보에 더 쉽게 노출될까 걱정된다"고 우려하기도 했다. 한 누리꾼은 "이런 영상은 미혼 여성에게 불안을 주입하고, 기혼자와 미혼자 사이의 갈등을 의도적으로 부추긴다"며 "삶의 방식에 정답은 없다"고 지적했다.

혼인 급감 속 세대 갈등 심화

SCMP는 이러한 현상이 중국의 급격한 혼인 감소와 맞물려 나타나고 있다고 분석했다. 중국은 지난해 1980년 이후 가장 적은 혼인 건수를 기록했으며, 혼인 신고를 한 커플은 610만쌍에 그쳤다. 높은 주거비와 취업 불안, 개인의 삶을 중시하는 가치관 확산으로 젊은 세대가 결혼과 출산을 미루거나 포기하는 경향이 뚜렷해졌다는 것이다.





AD

매체는 결혼과 자녀를 '행복의 필수 조건'으로 여기는 부모 세대의 전통적 인식이 독신 중심의 삶을 선택하는 청년층과 충돌하면서 갈등이 더욱 깊어지고 있다고 전했다. 일부 젊은이들은 결혼 문제를 둘러싼 압박을 피하기 위해 가족과의 관계를 거리 두는 선택까지 하고 있다는 분석도 덧붙였다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>