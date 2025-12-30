잡코리아, 창립 30주년 기점 'AI 네이티브 플랫폼' 전환 선언

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 한국어 특화 AI 'LOOP Ai' 상용화

추천·공고 생성까지…AI 서비스 확장

잡코리아는 내년 창립 30주년을 기점으로 '인공지능(AI) 네이티브 채용 플랫폼' 전환 전략을 본격적으로 가동한다고 30일 밝혔다.

잡코리아는 올 한 해 단순한 기술 도입을 넘어 서비스·조직·채용 전반을 AI 중심으로 재설계하며 빠른 성과를 만들어냈다고 자평했다. 특히 인력자원(HR) 업계 최초로 한국어 구인·구직 특화 자체 AI 솔루션 '룹(LOOP Ai)'을 개발, 기획 후 5개월 만에 상용화에 성공했다.

특히 AI 기반 채용 추천 서비스 '추천 2.0'은 채용 전 과정과 커리어 의사결정을 아우르는 기능으로 주목받고 있다. 지난 9월 출시 이후 4개월 만에 입사 지원 수가 약 40% 증가했고 지원 전환율 역시 상승세다.

알바몬에서는 공고 정보를 AI 에이전트에 자연어로 질문할 수 있는 '알바 무물봇'을 최근 선보였다. 구직자의 질문에 AI 챗봇이 자동 응답하고 필요 시 사업주와의 소통까지 연결하는 서비스로, 구직 과정의 탐색 부담을 크게 낮췄다는 평가다.

이외에도 올해 한 해 동안 ▲AI 공고 생성 ▲공고 기반 AI 챗봇 ▲연봉 예측 등 10건에 가까운 AI 기반 신규 서비스가 연속적으로 출시되며, 잡코리아·알바몬 전반에 걸쳐 'AI 서비스 속도전'이 전개됐다.

잡코리아는 이 같은 빠른 실행의 배경에는 공격적인 인재 영입과 조직 차원의 AI 역량 집중 전략이 있다고 설명했다. 잡코리아는 아마존웹서비스(AWS), NHN, 오늘의집 등 주요 정보기술(IT)·플랫폼 기업 출신 테크 리더들을 대거 영입하며 AI 중심 리더십을 전면 강화했다. 아울러 AI 전담 부문을 신설하는 등 조직 구조 역시 AI 중심으로 재편했다.

올해 총 15개 직무에 대한 집중 채용 기간을 운영하며 AI 인재를 적극적으로 확보했고, 전 국민 참여형 AI 챌린지를 실제 채용 전형과 연계하는 실험적 시도도 진행했다. 이를 통해 전사 IT·테크 인력 비중을 40% 이상으로 확대했다.

내년 창립 30주년을 맞는 잡코리아는 AI·AI 전환(AX) 전략을 한 단계 더 확장할 계획이다. 자체 AI 솔루션 고도화와 AI 커리어 에이전트 상용화를 통해 '성공확률 중심 채용'이라는 새로운 채용 패러다임을 제시하고, 잡플래닛 인수를 계기로 서비스·브랜딩·조직 운영 전반에 AI를 내재화한 'AI 네이티브 조직'으로의 전환을 가속할 방침이다.





윤현준 잡코리아 대표는 "29년간 축적한 방대한 채용 데이터와 올해 확보한 AI 기술·인재 역량을 기반으로, AI 커리어 에이전트 중심의 새로운 채용 경험을 구현하고 구직자와 기업 모두의 성공 확률을 높이는 채용 의사결정 플랫폼으로 도약하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

