"신한 '미스터라이프', 2년연속 인기 신용카드 1위"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카드고릴라, 2025 인기 신용카드 톱10 발표

신한카드 '미스터 라이프(Mr.Life)'가 2년 연속 최고 인기 신용카드 자리를 지킨 것으로 나타났다.

AD

신용카드 플랫폼 카드고릴라가 30일 발표한 2025년 인기 신용카드 톱 10 자료에 따르면 신한카드 미스터 라이프가 연결산 1위였다. 올초부터 지난 21일까지 카드고릴라 웹사이트에서 집계된 상품조회수 및 신청전환수를 기준으로 집계했다.

카드고릴라에 따르면 신한카드 미스터 라이프는 전기요금, 도시가스요금, 통신요금 등 공과금 할인 혜택에 인터넷, 결합상품 할인 혜택 등이 추가된 상품이다.

2위와 3위는 삼성카드의 '탭탭(taptap) O'와 '삼성카드&마일리지 플래티넘(스카이패스)'가 각각 차지했다.





AD

고승훈 카드고릴라 대표는 "올해는 모든 세대를 아우르는 생활비 카드와 모든 결제에서 혜택을 제공하는 모든 가맹점 카드가 인기였다"며 "최근 여러 카드사가 시리즈 카드를 출시하며 라인업을 재정비하고 다양한 제휴카드를 선보이고 있어 내년 경쟁은 더 치열해질 것으로 예상된다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>