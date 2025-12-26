목포시, 희망 2026 나눔캠페인 공직자 성금 1천만 원 전달

공직자 1,051명 참여…지역 나눔문화 확산 동참
전남 목포시는 사회복지공동모금회가 주관하는 희망 2026 나눔 캠페인에 공직자 성금 1,000만 원을 기탁하며 지역 나눔 실천에 동참했다.
시에 따르면 지난 26일 시 공직자들이 자발적으로 모금한 성금 1,000만 원을 목포 MBC를 통해 사회복지공동모금회에 전달했다.
이번 공직자 이웃돕기 모금은 지난달 25일부터 지난 17일까지 진행됐으며, 총 1,051명의 공직자가 참여해 따뜻한 나눔의 뜻을 모았다. 목포시 공직자들은 매년 자율적으로 캠페인에 참여하며 지역 내 이웃 돌봄과 나눔 문화 확산에 꾸준히 기여하고 있다.
사회복지공동모금회는 이번 나눔 캠페인을 통해서 모인 성금을 지역 단위 배분 사업으로 활용해 사회복지시설 지원, 저소득층 긴급지원, 난방비 지원 등 다양한 복지사업에 사용할 예정이다.
한편 연말연시 모금 현황을 상징적으로 보여주는 사랑의 온도탑은 목표 모금액 대비 달성률이 1% 오를 때마다 온도가 1도씩 상승하는 구조물로, 목표액을 달성하면 100도에 도달해 지역사회의 나눔 열기를 시각적으로 보여준다.
시 관계자는 "공직자들의 자발적인 참여가 지역사회에 따뜻한 온기를 전하고 있다"며 "시민들의 적극적인 동참으로 사랑의 온도탑이 목표 온도를 넘어설 수 있기를 기대한다"고 말했다. 이어 "새해에는 주변을 더욱 세심하게 살피고 나눔이 일상으로 자리 잡는 한 해가 되길 바란다"고 덧붙였다.
한편 희망 2026 나눔 캠페인은 내년 1월 31일까지 이어지며, 참여를 원하는 개인이나 기관, 단체는 전남사회복지공동모금회를 통해 참여할 수 있다.
