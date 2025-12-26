신세계百, 유통산업 상생협력 문화확산 산업부 장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사회공헌 활동으로 상생·협력 문화 확산 공로

K패션 해외 진출 지원·지역 경제 활성

문화 예술 후원 등 다양한 활동 전개



신세계백화점은 '2025년 유통산업 상생협력 문화확산 유공자 포상'에서 산업통상부장관표창을 수상했다고 26일 밝혔다.

유통산업 상생협력 문화확산 유공은 유통 분야에서 적극적인 상생 경영을 통해 상생과 협력의 가치를 알린 기업 및 단체를 포상하는 행사다.

신세계백화점 '2025년 유통산업 상생협력 문화확산 유공자 포상' 산업통상부장관표창 수상. 신세계백화점 제공

신세계백화점은 '함께 만들어가는 상생의 가치 With SHINSEGAE'의 기치 아래 중소기업 지원, 지역 경제 활성화, 미래세대 장학 사업 및 문화 예술 활동 후원 등 다양한 상생 활동을 꾸준히 진행했다.

이번 수상에서 신세계백화점은 특정 분야에 국한되지 않고, 도움과 관심이 필요한 다양한 영역에서 더불어 사는 문화를 만들고자 노력한 점이 높은 평가를 받았다.

대표적인 상생 활동으로는 K-브랜드 해외 진출 지원, 지역 우수 제품 판로 확대 및 농어촌 식재료 발굴, 지역 신진 예술 작가 발굴, 장애인 예술단 후원, 지역 취약계층 청소년 인재 개발 교육 프로그램 전개 등이 있다.

올해 신세계백화점은 중소벤처기업부와 대중소기업·농어업협력재단과 협력, 국내 브랜드 글로벌 진출을 돕는 '하이퍼 그라운드' 플랫폼 등을 전개했다.

또 일본, 프랑스, 태국 등에서 K패션 및 뷰티 팝업을 열고 물류, 인테리어, 마케팅 등 현지 진출에 필요한 부분을 적극 지원해 국내 브랜드 약 90여개의 해외 진출을 도우며 K패션의 우수성을 세계에 알리는 데 일조했다.

지역 경제 활성화에도 힘썼다. 2023년부터 부산시와 함께 센텀시티에 '동백상회'를 열어 우수한 품질을 자랑하는 부산 지역 중소기업 제품들을 소개하고 인테리어 비용, 관리비 등을 지원해 지역 기업과 소상공인의 성장을 위한 디딤돌을 제공한 사례가 대표적이다.

또 '로컬이 신세계' 캠페인을 전개하고 태안, 홍성, 김해 등 우리나라의 여러 지역을 탐방하고 숨겨진 지역 특산물과 식재료를 발굴한 뒤 이를 백화점 팝업스토어 등을 통해 알려 농가 판로 개척과 지역 미식 문화를 전파하는 데 기여했다.

'광주신세계 미술제' '젊은 대구 작가들' 등 지역 청년 예술 작가를 위한 전시를 매년 개최하고, 시각장애인 전문 연주단 '한빛예술단'에 공연 기회를 마련하는 등 문화 예술 분야에 대한 지원도 이어가고 있다.





신세계백화점 관계자는 "이번 수상은 신세계백화점이 그동안 이어온 상생 경영의 진정성을 인정받은 결과라고 생각한다"며 "지속 가능한 성장을 위한 필수가치인 상생과 협력의 문화가 유통 산업 전반에 확산될 수 있도록 다양한 분야에서 책임 있는 역할을 이어가겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

