"영상으로 로봇 위험 학습"…에임인텔리전스, '비디오투로봇' 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG전자·오픈마인드 협력 성과

인간 동작 영상을 로봇 모션 데이터 변환

낙상·충돌 등 위험 상황 사전 학습

에임인텔리전스가 로봇 학습용 오픈소스 파이프라인 '비디오투로봇(Video2Robot)'을 26일 공개했다.

비디오투로봇은 에임인텔리전스가 LG전자, 오픈마인드와 추진 중인 '피지컬 AI 세이프티(Physical AI Safety)' 공동 연구의 첫 공개 성과다. 세 기업은 로봇이 실제 환경에서 겪을 수 있는 위험을 시뮬레이션 단계에서 검증해 안전성을 구조적으로 높이는 것을 목표로 협력하고 있다.

에임인텔리전스의 비디오투로봇(ideo2Robot)을 통해 연속 백덤블링과 같은 고난이도 모션 데이터를 수집·변환하는 실제 화면. 에임인텔리전스

AD

비디오투로봇은 영상 속 인간의 동작을 로봇 학습 데이터로 변환하는 엔진이다. 구체적으로 ▲인간과 근접 상호작용 ▲급경사 미끄러짐 ▲고하중 물체 조작 시의 균형 붕괴 등 현실에서 직접 연출하기 어려운 시나리오를 생성형 인공지능(AI)을 활용해 로봇 모션 데이터로 안전하게 변환한다.

이를 통해 로봇 안전 문제를 사후 대응이 아닌 사전 학습의 영역으로 끌어올렸다. 실제 환경에선 고가의 장비 파손 우려와 안전 문제 등으로 반복 촬영하기 어렵지만, 비디오투로봇을 활용하면 넘어지고 부딪히는 데이터를 직접 찍지 않고도 얻어낼 수 있다. 위험한 시나리오의 데이터를 수집하는 데 한계가 있는 점을 극복한 셈이다.

특히 에임인텔리전스가 그동안 축적된 텍스트·오디오·비디오 등 멀티모달 연구 역량을 가상 공간이 아닌 물리적 세계의 안전 문제로 확장했다는 점에서 의미가 있다고 회사는 설명했다. 에임인텔리전스는 로봇이 현실 세계에서 안전하게 작동할 수 있도록 학습 구조 단계부터 안전성을 설계하는 것을 목표로 하고 있다.





AD

에임인텔리전스 관계자는 "앞으로 로봇이 실제 환경에서 마주할 다양한 돌발 상황을 선제적으로 학습하고 대비하는 '피지컬 AI 세이프티 프레임워크'를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>