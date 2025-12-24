경남대학교, 오는 29일부터 2026학년도 정시모집 원서접수 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남대학교는 오는 29일부터 31일까지 2026학년도 정시모집 원서접수를 진행한다.

원서접수는 29일 오전 9시부터 마감일인 31일 오후 6시까지 입학 안내 홈페이지와 진학어플라이를 통해 24시간 온라인으로 가능하다. 정시모집과 관련한 자세한 사항은 경남대학교 입학처로 문의하면 된다.

경남대학교는 지역 거점 사립대학으로서 산업 수요에 기반한 실무 중심 교육과 산학협력, 취·창업 연계 교육을 강화해 왔으며, 최근에는 로봇·AI·스마트제조·미래모빌리티 등 지역 전략산업과 연계한 특성화 교육과 연구 성과를 통해 경쟁력을 높이고 있다.

정시모집 지원은 군별(가·나·다군) 각 1개 모집단위 지원이 가능하며, 군이 다른 경우에는 복수 지원이 가능하다. 모집인원은 수시모집 충원 결과에 따라 변동될 수 있으며, 최종 모집인원은 12월 26일(금) 입학 안내 홈페이지를 통해 공지될 예정이다.

2026학년도 정시모집에서는 수능 반영 방식에 일부 변화가 있다. 정시 나·다군에서 기존 수학 선택과목(미적분·기하) 선택 시 적용되던 수학 백분위 점수 10% 가산점이 폐지되며, 학교폭력 기재 사항이 필수 반영된다. 이를 통해 보다 공정하고 균형 잡힌 학생 선발을 추진한다는 방침이다.

또한 나군에서 체육교육과, 웹툰·디자인학과, 미술교육과, 음악교육과를 지원하는 수험생은 실기고사 일정과 장소, 유의사항을 반드시 확인해야 한다. 실기고사는 학과 특성을 반영한 평가로 진행될 예정이다.





경남대 김태민 입학처장은 "경남대학교는 실무 역량과 인성을 겸비한 인재 양성을 목표로 교육 혁신을 지속해 왔다"며 "이번 정시모집을 통해 지역과 국가의 미래를 이끌 우수한 인재들이 경남대학교에서 꿈을 키워가길 기대한다"고 밝혔다.





