청도군, 2027년 국·도비 1761억 확보 '총력전'…미래 성장동력 발굴

김하수 군수 주재 보고회 개최…투자선도지구 등 120개 사업 집중 공략

청도군(군수 김하수)은 지난 23일 군청 대회의실에서 김하수 군수 주재로 2027년도 국·도비 확보 추진 계획 보고회를 개최하고 본격적인 예산 확보 활동에 나섰다.

이번 보고회는 부군수와 실과소장, 팀장 등 120여 명이 참석한 가운데 중앙부처의 정책 방향을 공유하고 효율적인 예산 확보 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

군은 2027년도 목표로 국비 84건 1491억 원, 도비 36건 270억 원 등 총 120개 사업에서 1761억 원을 확보한다는 계획을 세웠다.

청도군은 그동안 전 직원을 대상으로 국비 확보 역량 강화 교육을 실시하고 전략적 분석을 진행하는 등 행정력을 집중해 왔다.

이러한 노력의 결과로 국·도비 확보액은 2024년 605억 원에서 2026년 744억 원으로 23% 증가하며 꾸준한 상승세를 기록하고 있다.

군은 이번 보고회를 기점으로 중앙부처의 예산 편성 주기에 맞춘 단계별 추진 체계를 구축하고, 사전 절차 이행 여부를 철저히 점검할 방침이다.

또한 인적 네트워크를 활용한 주기적인 관리와 적극적인 건의 활동을 통해 국·도비 확보에 총력을 기울일 예정이다.





김하수 청도군수는 성과에 안주하지 않고 2027년도 예산 확보를 위해 모든 부서가 선제적으로 대응할 것을 당부하며, 지역 발전을 위한 재원 마련에 최선을 다하겠다고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

