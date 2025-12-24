[날씨]전국 대체로 흐림…빙판길·살얼음 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

크리스마스이브이자 수요일인 24일 전국이 대체로 흐리겠다.

기상청에 따르면 아침까지 남부 지방에 비가 내리겠고 경상권 동부와 제주도는 오전까지 비가 이어지겠다. 동해안과 부산·울산, 제주도는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 제주도와 울릉도·독도 5∼10㎜, 전라권 5㎜ 안팎, 경상권 5㎜ 미만이다. 비로 젖은 지면이 밤사이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 출근길 교통안전에 유의해야 한다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 3.0도, 인천 2.3도, 수원 2.7도, 춘천 0.2도, 강릉 5.4도, 청주 3.1도, 대전 3.4도, 전주 4.9도, 광주 7.5도, 제주 13.3도, 대구 4.4도, 부산 10.9도, 울산 7.4도, 창원 6.8도 등이다. 낮 기온은 4∼12도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 1.0∼3.5ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ다.





