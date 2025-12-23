국힘 지선기획단, '당심 70%·민심 30%' 경선룰 지도부에 권고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'50대 50' 등 당내 소수의견도 함께 보고

최고위·공천관리위 의결 거쳐 최종 확정

국민의힘 지방선거 총괄기획단은 내년 6월 지방선거 경선에서 당원 투표 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 높이는 방안을 원칙으로 확정하고 당 지도부에 보고하기로 했다.

국민의힘 나경원 지방선거 총괄기획단 위원장이 23일 국회에서 지선 총괄기획단 전체 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

서천호 당 전략기획부총장은 이날 국회에서 마지막 회의를 마치고 기자들과 만나 "경선 방식 70%(당원투표)대 30%(여론조사)는 기존 총괄기획단에서 결정한 사안이라 지도부에 권고안으로 보고한다"고 밝혔다.

총괄기획단은 당심 70% 방안을 원칙으로 보고하되 '50대 50' 방안과 시민 평가단을 반영하는 방안 등 소수 의견도 함께 최고위원회에 보고할 예정이다.

기획단 단장인 나경원 의원은 "오늘 회의에서 (당원투표 대 여론조사 반영 비율을) 7대 3으로 해야 한다는 말씀도 한두 분 있었고, 5대 5도 있었다"며 "소수 의견까지 담아 최고위에서 결정하도록 하겠다"고 설명했다.

당초 총괄기획단은 당원 투표 비중을 기존 50%에서 70%로 높이는 방안을 제시했지만, 당 안팎에서 민심 반영 비율을 늘려야 한다는 의견이 제기된 바 있다.

총괄기획단은 청년 공천을 늘리기 위해 가산점제도 함께 마련했다. 45세 이하 청년을 구간별로 나눠 35세 이하 60%, 35~40세 50%, 40~45세 40%씩 득표율에서 가산점을 주기로 했다. 청년·신인 정치인의 정치 진입 장벽을 대폭 낮추겠다는 구상이다.

나 의원은 "핵심은 청년에게 활짝 개방된 공천을 하겠다는 것"이라며 "더불어민주당과 비교하면 얼마나 청년·신인에게 파격적으로 문호를 개방하는지 알 것"이라고 말했다.





지방선거 경선룰은 향후 총괄기획단 권고안을 토대로 최고위 논의를 거쳐 중앙당 공천관리위원회에서 최종 확정될 예정이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

