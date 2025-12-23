올해 종합청렴도 평가 광주 2등급·전남 4등급…표정 엇갈려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민권익위 공공기관 청렴도 평가 공개

광주 북구 2등급·5개 지자체 중 최고

전남 보성군 4년 연속 1등급…전국 유일

광주시교육청·전남도교육청 4등급 받아

전남도청 전경

AD

공공기관 종합청렴도 평가서 광주광역시가 2등급에 이름을 올렸다. 반면 전라남도는 4등급을 받으며 체면을 구겼다.

23일 국민권익위원회가 발표한 공공기관 청렴도 평가 결과에 따르면 광주시는 청렴체감도(3등급), 청렴노력도(2등급) 등을 받아 종합청렴도에서 2등급에 위치했다. 이는 지난해보다 1등급 오른 것이다.

전남도는 청렴체감도 5등급, 청렴노력도 4등급 등을 받아 종합청렴도에서 4등급에 위치했다. 지난해보다 1단계 떨어졌는데 특히 청렴체감도와 청렴노력도 모두에서 전년 대비 하락한 것으로 분석됐다.

기초자치단체 구 단위에선 광주 북구가 종합청렴도 2등급으로 지역 5개 자치구 중 가장 높은 등급을 받았다. 남구·동구·서구 3등급, 광산구 4등급에 각각 위치했다.

전남 기초자치단체 시 단위에선 목포·순천 3등급, 광양·나주, 4등급, 여수시 5등급이었다.

군 단위에 경우 보성군 1등급, 담양·진도군 2등급, 강진·고흥·곡성·무안·영광·장성·장흥·함평군 3등급, 구례·신안·영암·완도·화순군이 4등급을 받았다. 특히 보성군의 경우 종합청렴도' 평가에서 4년 연속 대한민국 최고 등급인 1등급을 받았다. 4년 연속 1등급을 달성한 지자체는 보성군이 전국서 유일하다.

광주시교육청과 전남도교육청은 각각 4등급을 받으며 하위권을 차지했다. 광역의회는 전남도의회가 한단계 떨어져 2등급, 광주시의회가 지난해와 같이 3등급을 나타냈다.

공사·공단은 전남개발공사가 한단계 올라 1등급을 받았고 광주도시공사는 한단계 올라 3등급이었다. 대학은 전남대가 지난해와 같이 2등급, 광주과학기술원이 한단계 올라 3등급을 받았다.

전남 시 단위 기초의회의 경우 광양·나주·여수시의회가 2등급, 목포·순천시의회가 3등급이었다.

군의회는 보성군의회가 1등급, 고흥·담양·무안·영암·완도·장성·함평·해남·화순군의회 2등급, 신안·장흥·진도군의회 3등급, 곡성·구례·영광군의회 4등급, 강진군의회 5등급을 보였다.





AD

광주 기초의회는 광산구·남구·동구의회 2등급, 북구·서구의회 3등급 순이었다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>