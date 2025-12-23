청송인재양성원, 내년도 대입 우수학생 멘토링 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

입시는 정보전이다. 청송인재양성원이 내년도 대입을 겨냥해 우수학생 멘토링을 마련하며 수험생들의 전략 설계에 나섰다.

경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 20일 공공협력센터 다목적 대강당에서 청송인재양성원 재원생과 관내 학생·학부모를 대상으로 '2026학년도 대입 우수학생 멘토링'을 개최했다.

청송인재양성원, 2026학년도 대입 우수학생 멘토링 개최. 청송군 제공

이날 멘토로 나선 청송인재양성원 수강생 이승용 학생(청송고/고려대 경영학과 26학번)과 장영선 학생(청송여고/경희대 사학과 26학번)은 멘토링에 참석한 후배 학생과 학부모를 대상으로 ▲내신 공부법 ▲수능 대비 학습 전략 ▲방학 활용 방법 ▲멘탈 관리 노하우 등 본인들이 직접 경험하며 터득한 공부 비법을 생생하게 전했다.

두 멘토는 공통으로 '끝날 때까지는 끝난 것이 아니다'라는 메시지를 전하며, 수험생활을 앞둔 후배 학생들에게 진심 어린 조언과 응원의 말을 아끼지 않았다.

청송인재양성원은 지난 21일 2026학년도 수강생 선발시험을 실시했으며, 오는 30일 합격자 발표를 거쳐 내년 1월 초 개강할 예정이다.

또 내년 1월 중에는 관내 학생과 학부모를 대상으로 한 입시설명회도 개최할 계획이다.





청송군 관계자는 "후배들을 위해 귀한 시간을 내어 멘토로 참여해 준 두 학생에게 감사드린다"며 "이번 멘토링이 학생과 학부모들에게 실질적인 도움이 되는 시간이 됐기를 바란다"고 말했다.





