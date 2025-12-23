가천대, 2026학년도 정시모집 1329명…원서 접수 12월29~31일

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가천대학교가 2026학년도 정시모집을 통해 총 1329명을 선발한다. 모집군별로는 가군 511명, 나군 326명, 다군 492명이다.

2026학년도 정시모집의 가장 큰 변화는 수능 표준점수를 반영하는 '일반전형2'를 신설해 수험생의 선택 폭을 넓힌 점이다.

일반전형1은 기존과 같이 백분위를 활용하며, 일반전형1,2 모두 수능 100%로 뽑는다.

실기전형(수능위주)인 연기예술학과(연출)는 수능 60%, 실기 40%를 반영해 6명을 선발한다.

정시 원서접수는 이달 29일부터 31일까지다. 합격자 발표는 수능위주 전형이 내년 1월14일, 실기전형은 1월23일이다. 합격자 등록 기간은 2월3일부터 5일까지다.

일반전형1은 총 1090명을 선발하며, 수능 4개 영역을 반영한다. 인문·자연계열은 국어, 수학, 영어, 사회·과학탐구(1과목)를 반영하고 한국사는 필수다. 국어·수학·영어 중 우수한 3개 영역을 35%, 25%, 20% 비율로 적용한다. 의예과와 약학과, 클라우드공학과는 과학탐구 2과목을 반영하며, 한의예과는 사회·과학탐구 2과목을 반영한다. 예·체능계열은 국어와 영어를 각각 50%씩 반영한다.

신설된 일반전형2는 총 239명을 선발하며, 수능 3개 영역을 반영한다. 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 우수한 3개 영역을 50%, 30%, 20% 비율로 반영한다. 국어, 수학, 탐구 영역은 표준점수를 적용하고, 영어는 변환표준점수를 활용한다. 영어 변환표준점수 기준은 가천대학교 입학처 홈페이지에 안내되어 있다.





최종 모집인원은 수시모집 미충원 인원 이월에 따라 변경될 수 있다.





