의정부시, 행안부 2025년 지방재정분석 평가 '최우수' 선정

경기 의정부시(시장 김동근)는 행정안전부가 주관한 '2025년(FY2024) 지방재정분석 평가'에서 종합 분야 최우수 자치단체로 선정되며 건전한 재정 운용 능력을 인정받았다고 22일 밝혔다.
재정분석 평가는 행정안전부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 ▲재정 건전성 ▲효율성 ▲계획성 등 3개 분야를 종합 분석해 재정 운용 수준을 평가하는 제도다.
이번 평가에서는 전국 13개 자치단체가 종합 분야 최우수기관으로 선정됐으며, 이 가운데 의정부시는 경기북부 시 단위에서 유일하게 최고 등급인 '가' 등급을 받아 장관 표창과 특별교부세 1억원을 확보했다.
특히, 이번 성과는 어려운 재정 여건에서도 세수 증대를 위한 지방세 징수율 제고 노력과 효율적인 예산 편성 및 집행 등 '효율적인 재정 운용'을 최우선 가치로 삼아 시 살림을 운영한 것이 가장 주요한 요인으로 작용했다.
또한, 안정적인 재정 운용을 통한 통합재정수지 개선과 채무 관리 등 지속 가능한 재정 운용을 위해 '재정 건전성'을 강화한 것도 한몫했다.
의정부시 관계자는 "이번 재정분석 종합 분야 최우수 선정은 의정부시가 시민들의 세금을 낭비하지 않고 꼭 필요한 곳에 투명하게 사용하기 위해 노력한 결과"라며 "앞으로도 어려운 재정 여건이지만 적극적인 세수 확보와 전략적인 재정 운용을 통해 시민 여러분이 체감할 수 있는 도시의 변화를 만들겠다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
