임태희 교육감 "역사는 나를 비추는 거울…올바른 역사 인식 가져야"

경기도교육청, '우리역사 바로알기 콘퍼런스' 개최

광복 80주년 기념 역사 탐방 성과 공유

경기도교육청(교육감 임태희)이 20일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 학생들과 함께 역사 교육의 성과를 나누는 '우리역사 바로알기 교육 콘퍼런스'를 개최했다.

임태희 경기도교육감이 20일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 학생들과 함께 역사 교육의 성과를 나누는 '우리역사 바로알기 교육 콘퍼런스'를 개최하고 있다. 경기도교육청 제공

이번 콘퍼런스는 광복 80주년을 맞아 학생들이 주도적으로 참여한 역사 탐방 활동의 결과를 공유하고 단순 암기 위주가 아닌 '체험과 탐구' 중심의 새로운 역사 교육 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

콘퍼런스에는 임태희 교육감을 비롯해 지난 7월 울릉도·독도 탐방과 10월 중국 내 독립운동 유적지 탐방에 참여한 학생 및 교사 200여 명이 참여했다.

이번 행사는 광복 80주년을 기념해 경기도교육청이 추진한 '우리역사 바로알기 교육' 운영 성과를 상세히 안내했다.

특히 학생을 위한 역사교육 축제의 장이라는 점을 고려해 ▲역사교육 활동 결과물 전시 ▲역사 문화 공연 ▲역사 탐방 활동 사례 나눔 등 학생 참여 중심으로 구성했다.

사례 나눔은 ▲울릉도·독도 현장 탐방을 통한 영토주권 인식 강화 사례 ▲중국 내 독립운동 유적지 탐방을 통한 독립운동사의 이해 ▲ 탐방 전·후 교육과정과 연계한 탐구 프로젝트 운영 성과를 학생 주도적으로 발표했다.

도교육청은 이번 행사 운영으로 역사교육이 단순한 지식 전달을 넘어 학생이 직접 경험하고 사고하는 활동을 통해 역사 인식을 높이는 교육이 되도록 힘쓸 방침이다. 또한 학교 현장의 우수사례를 널리 공유해 역사교육 활성화를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

임태희 교육감은 "광복 80주년을 맞아 우리역사 바로알기 교육에 참여하신 분 모두 기억에 남는 시간이 되었기를 바란다"면서 "끝까지 차질 없이 역사탐방 일정을 함께해 주신 모든 선생님과 학생 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.





이어 "역사는 오늘의 내가 있기까지의 과정이며, 그 과정을 통해 교훈이 있고, 나를 비추는 거울"이라면서 "우리역사 바로알기를 통해 학생 여러분 모두 올바른 역사 인식을 갖고 성장해 나가기를 기대한다"고 덧붙였다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

