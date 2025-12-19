파주시, '소상공인·상권활성화 지원'우수 지자체 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도시장상권진흥원 감사패 수여

경기 파주시는 지난 17일 경기도시장상권진흥원 본원에서 열린 '소상공인·상권활성화 지원' 우수 지자체 선정 행사에서 감사패를 수여받았다

파주시가 지난 17일 경기도시장상권진흥원 본원에서 열린 '소상공인·상권활성화 지원' 우수 지자체 선정 행사에서 감사패를 수여받고 있다. 파주시 제공

경기도시장상권진흥원 감사패는 2025년 한 해 동안 지역 상권 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위해 우수한 성과를 거둔 지자체에 수여되는 것으로, 파주시는 수원시·용인시·화성시·남양주시와 함께 5개 우수 지자체 중 하나로 선정됐다.

파주시는 경기도시장상권진흥원과 협력해 ▲경기도 브랜드 거리 육성 사업 ▲골목상권 활성화 사업 ▲매니저 지원 ▲소상공인 자생력 강화 사업 ▲추석맞이 소상공인 민생회복 프로젝트 등 다양한 상권 활성화 사업에 꾸준히 참여하며 지역경제 회복과 소비 진작에 힘써왔다.

또한 시 자체적으로는 운전자금 지원, 경영환경 개선사업, '가치동행페스타' 운영 등을 통해 소상공인의 현장 애로 해소를 위한 지원에 힘써 왔으며 지역화폐(파주페이) 환급(캐시백) 행사, 골목형 상점가 지정 기준 완화 등 지역 특성 맞춤형 정책도 꾸준히 추진해 왔다.





이이구 민생경제과장은 "이번 감사패 수여는 파주시가 추진해 온 상권 활성화 정책의 성과를 대외적으로 인정받은 것"이라며 "앞으로도 소상공인의 안정적 경영환경 조성과 활력 있는 지역 상권 조성을 위해 적극적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

