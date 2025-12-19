파주시, '소상공인·상권활성화 지원'우수 지자체 선정

경기도시장상권진흥원 감사패 수여
경기 파주시는 지난 17일 경기도시장상권진흥원 본원에서 열린 '소상공인·상권활성화 지원' 우수 지자체 선정 행사에서 감사패를 수여받았다
경기도시장상권진흥원 감사패는 2025년 한 해 동안 지역 상권 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위해 우수한 성과를 거둔 지자체에 수여되는 것으로, 파주시는 수원시·용인시·화성시·남양주시와 함께 5개 우수 지자체 중 하나로 선정됐다.
파주시는 경기도시장상권진흥원과 협력해 ▲경기도 브랜드 거리 육성 사업 ▲골목상권 활성화 사업 ▲매니저 지원 ▲소상공인 자생력 강화 사업 ▲추석맞이 소상공인 민생회복 프로젝트 등 다양한 상권 활성화 사업에 꾸준히 참여하며 지역경제 회복과 소비 진작에 힘써왔다.
또한 시 자체적으로는 운전자금 지원, 경영환경 개선사업, '가치동행페스타' 운영 등을 통해 소상공인의 현장 애로 해소를 위한 지원에 힘써 왔으며 지역화폐(파주페이) 환급(캐시백) 행사, 골목형 상점가 지정 기준 완화 등 지역 특성 맞춤형 정책도 꾸준히 추진해 왔다.
이이구 민생경제과장은 "이번 감사패 수여는 파주시가 추진해 온 상권 활성화 정책의 성과를 대외적으로 인정받은 것"이라며 "앞으로도 소상공인의 안정적 경영환경 조성과 활력 있는 지역 상권 조성을 위해 적극적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
