여고 3학년이 사법시험에 합격했다고?…日서 난리났다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日 게이도여고 3학년 사법고시 합격…남고생 이어 여고생 최초



일본 명문 여고에 다니는 재학생이 사법시험에 합격해 화제다.

여고생 사법고시 합격자를 배출한 게이오여고 홈페이지

AD

19일(현지시간) 산케이신문에 따르면 도쿄도 미나토구에 있는 게이오여자고등학교 3학년 학생(18)이 올해 사법시험에 합격한 사실이 확인됐다. 현역 고등학생의 사법시험 합격은 과거 나다고등학교 3학년과 쓰쿠바대 부속 고마바고등학교 2학년 등 남학생 사례는 있었지만, 여학생으로서는 이번이 처음이다.

일본에서 사법시험에 응시하기 위해서는 법과대학원(로스쿨)을 수료하는 경로 외에, 예비시험에 합격하는 경로가 있으며, 이 경우 고등학생도 응시가 가능하다. 올해 사법시험 합격자 1581명 가운데 예비시험 경로 합격자는 428명이었다.

고등학교 재학 중 합격자는 1명뿐으로, 문부과학성이 발표한 올해 사법시험 결과 자료에서 그 학교가 게이오여자고로 명시됐다. 게이오의숙 홍보실 역시 해당 학생의 존재를 인정했다고 산케이는 전했다.

해당 학교 학생들이 운영하는 홈페이지에 10월에 게재된 기사에 따르면, 합격한 학생은 서점에서 구입한 헌법 입문서에 깊이 빠진 것을 계기로, 고1 때 대형 연휴가 끝난 직후 사법시험 예비학원에 등록했고, 고2였던 올해 2월 예비시험에 합격했다.

장래 희망에 대해서는 다음과 같은 코멘트가 소개됐다.





AD

"아직 명확하게 정해진 것은 아니지만, 기업 법무를 담당하는 변호사가 되고 싶습니다. 예비시험 선택 과목이 경제법(독점금지법)이었는데, 기업 간처럼 큰 규모에서도 법률 문제가 발생하고, 그것을 해결하는 일이 흥미롭다고 느꼈기 때문입니다."





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>