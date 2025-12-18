이장우 "대전·충남 행정통합은 대한민국 미래 경쟁력 좌우할 시대적 결단"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"이재명 대통령의 분명한 통합 의지 표명 적극 환영"

이장우 대전시장

이장우 대전시장이 "대전·충남 행정통합은 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 시대적 결단"이라며 "대전·충남 행정통합 구상에 대한 대통령의 분명한 의지 표명을 적극 환영한다"고 밝혔다.

이 시장은 18일 입장문을 통해 "대전시는 18일 이재명 대통령께서 대전·충남 여당 국회의원들과의 오찬 자리에서 대전·충남 행정통합과 관련한 구상을 밝힌 데에 대해, 그 취지에 공감하며 이를 지지한다"며 이같이 말했다.

이 시장은 대전충남 행정통합은 인사·재정·조직 권한에 대한 실질적 권한을 갖춘 새로운 지방정부를 구현함으로써, 말이 아닌 제도로 지방분권을 완성하는 중요한 전환점이 될 것이라고 강조했다.

아울러 이 시장은 "통합 논의는 정치적 이해관계를 넘어, 충청권은 물론 대한민국의 지속 가능한 성장 구조를 설계하기 위한 시대적 요청"이라며 "수도권과 경쟁 가능한 초광역 경제·생활권을 구축하고, 충청권을 국가성장의 새로운 축으로 도약시키는 국가적 과제"라고 강조했다.





그러면서 "대전시는 충남, 중앙정부와 긴밀히 협력해 지역의 강점과 경쟁력이 충분히 반영된 최적의 통합안이 국회에서 마련될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "시민과 함께 '대전충남특별시'가 충청권 미래 100년의 든든한 토대가 될 수 있도록 흔들림 없이 준비해 나가겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

