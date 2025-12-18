영주시, 경북 산지유통시책 평가 ‘우수상’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문품목 출하·통합마케팅 성과 인정… 농산물 유통 경쟁력 입증

경북 영주시는 경북도가 주관한 '2025년 산지유통시책 평가'에서 우수상을 받았다.

영주시가 경북 산지유통시책 평가 ‘우수상’을 받고 환호하고 있다. 영주시 제공

이 평가는 도내 20개 시·군을 대상으로 농산물산지유통 활성화를 위한 노력과 성과를 종합적으로 점검한 것으로, 전문품목 출하 실적, 통합마케팅 조직 운영 성과, 국비 확보와 예산 집행의 적정성, 산지유통 조직 육성 노력 등을 중심으로 정량·정성 평가가 이뤄졌다.

영주시는 전문품목 중심의 안정적인 출하 실적을 바탕으로 통합마케팅 조직을 체계적으로 운영하고, 정부 정책과 연계한 산지유통 시책을 적극 추진한 점에서 높은 평가를 받아 우수 시·군으로 선정됐다.

시상식은 오는 12월 18일부터 19일까지 경주 힐튼호텔에서 열리는 '2025년 농산물산지유통 총괄평가회'에서 진행될 예정이다. 행사에는 경북도와 시·군 관계 공무원, 통합마케팅 조직과 출하 조직 관계자 등 200여명이 참석해 올해 산지유통 성과를 공유하고 내년도 정책 방향을 논의한다.

영주시는 그동안 산지유통 조직 육성과 유통구조 개선, 통합마케팅 강화를 통해 농산물 유통 경쟁력 제고에 힘써왔으며, 이번 수상은 정책적 노력과 현장 중심 행정이 결실을 본 결과로 평가받고 있다.

신인근 영주시조합공동사업법인 대표는 "안정적인 판로 확보와 통합마케팅 체계가 현장에 실질적으로 정착되고 있다는 점에서 의미가 크다"며 "생산자 중심의 출하 체계를 더욱 공고히 해 산지유통 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.





강매영 영주시 유통지원과장은 "이번 수상은 생산자와 유통조직, 행정이 함께 협력해 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 산지유통 기반을 지속적으로 강화해 농가 소득 안정과 지역 농업 경쟁력 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

