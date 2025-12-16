남양주시·구리남양주교육지원청, '미래교육협력지구 성과공유회' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)와 구리남양주교육지원청(교육장 서은경)은 16일 정약용도서관에서 '2025년 남양주미래교육협력지구 성과공유회'를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 16일 정약용도서관에서 '2025년 남양주미래교육협력지구 성과공유회'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 성과공유회는 '지역교육의 중심, 새로운 미래교육생태계 실현'이라는 시의 교육 비전을 공유하고, 한 해 동안 양 기관이 추진해 온 교육협력 사업의 주요 성과를 되짚어 보는 뜻깊은 자리였다.

행사에는 주광덕 시장을 비롯해 지역 도의원 및 시의원, 학교 관계자, 학부모, 학생 등 300여 명이 참석했다. 조대명 휴먼북의 오프닝 공연을 시작으로 미래교육협력지구 사업소개, 성과영상 상영 및 사업별 우수사례 발표가 이어졌다.

이날 발표에서는 △별가람중 학생회의 '학생자치회 활성화' △마을교사의 지구살림 프로젝트 △진건중 교사의 창의융합메이커교육 등 다양한 현장 중심 교육사례가 소개돼 큰 호응을 얻었다.

성과공유회를 통해 시는 경기도교육청 및 교육지원청과 함께 1년간 추진한 17개 교육협력 사업의 방향을 재확인하는 계기를 마련했다. 시는 학생들의 균형 있는 성장을 지원하기 위해 총 57억3000만원을 투입해 △학부모 교육역량 강화 △다산 체험학당 △찾아가는 문화예술체험 △교육과정 특성화 운영 △(고)공교육 레벨업 프로젝트 등 다양한 교육 프로그램을 운영했다.

주광덕 남양주시장은 '한 아이를 기르는 것은 하나의 세상을 만드는 일'이라는 다산 정약용 선생의 말씀을 인용하며 "시는 인적·물적 자원을 적극 활용해 하나의 세상을 키워내는 데 최선을 다하고 있다"고 전했다.

남양주시와 구리남양주교육지원청이 16일 정약용도서관에서 '2025년 남양주미래교육협력지구 성과공유회'를 개최하고있다. 남양주시 제공

우수사례를 발표한 한 학교 관계자는 "1년간의 활동 결과를 많은 분과 공유할 수 있어 매우 뿌듯했다"며 "미래교육협력지구 사업을 통해 학교 교육과정이 더욱 풍성해지는 의미 있는 경험을 했다"고 소감을 밝혔다.





시와 교육지원청은 2026년도 미래교육협력지구 사업의 운영계획을 바탕으로 내년 2월에 업무협약을 체결할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

