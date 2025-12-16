고리원자력본부의 겨울 준비, 김치로 전한 따뜻한 안전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 내 소외계층에 김치 1320박스 전달

원자력의 심장에서 김치 냄새가 피어올랐다.

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)가 지역 내 취약계층에 김장김치 1320박스를 지원했다.

고리원자력본부는 15일 부산시 기장군 고리스포츠문화센터에서 '사랑의 김장김치 나눔' 행사를 개최해 기장군 소재 21개 봉사단체에 김치 1320박스(10㎏)를 전달했다.

고리원자력본부, 사랑의 김장김치 나눔 행사. 고리원자력본부 제공

이날 지원한 김치는 기장군 내 5개 읍·면의 기초생활보장 수급자 가정, 저소득 독거노인 등 소외계층에 고루 전달됐다.

아울러 고리원자력본부는 지난 11월 19일 부산시 주최 '사랑의 김치나눔 한마당' 행사에 참여해 1100만원을 후원하고, 이날 담근 김치 중 330박스(5㎏)를 관내 지역아동센터, 무료급식소, 복지시설 등에 전달했다.





이상욱 고리원자력본부장은 "이번 연말에도 도움의 손길이 필요한 분들에게 따뜻한 온기를 전하고자 이번 행사를 준비했다"며 "점점 추워지는 날씨에 주변 이웃들이 겨울을 나는데 작게나마 도움이 됐으면 좋겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

