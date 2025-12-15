부산도시공사, 영구임대아파트 입주민에 ‘사랑의 쌀 나눔’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9개 지구 경로식당에 백미 280포대 지원… 취약계층 겨울나기 돕는다

부산도시공사는 지난 12일 공사가 운영하는 9개 지구 영구임대아파트 입주민과 취약계층을 대상으로 '사랑의 쌀 나눔' 행사를 개최했다.

부산도시공사가 영구임대아파트 입주민에 ‘사랑의 쌀 나눔’을 진행하고 있다. 부산도시공사 제공

이번 행사를 통해 공사는 동삼·다대·덕천지구 등 영구임대아파트 9개 단지 경로식당에 백미 280포대(20㎏)를 지원하고, 쌀은 각 단지 세대수에 따라 배정됐다.

지원된 쌀은 각 영구임대아파트 사회복지관 경로식당을 통해 어르신과 취약계층을 위한 무료 급식에 활용될 예정이다. 특히 중증장애인생산품 생산시설과 계약을 맺고 쌀을 공급해 장애인 일자리 창출과 복지 증진에도 힘을 보탰다.





신창호 부산도시공사 사장은 "이번 사랑의 쌀 나눔이 임대아파트 어르신들의 겨울나기에 도움이 되기를 바란다"며 "다양한 주거복지 사업을 통해 복지 사각지대 해소와 입주민 삶의 질 향상에 앞장서겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

