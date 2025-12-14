본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

중앙亞에 '부산' 심었네… 청년월드클래스 나해리 대표, 알마티 '부산형 온라인 스쿨' 전파

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.14 12:12

시계아이콘00분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

부산 청년 인재가 중앙아시아 교육 현장에 '부산'을 심었다.


부산시와 부산경제진흥원은 '2024년 청년 월드클래스 육성 사업' 인재로 선정된 나해리 ㈜나누기월드 대표가 카자흐스탄 알마티 현지에서 온라인 스쿨을 전파하는 성과를 냈다고 14일 알렸다. 나 대표가 자체 개발한 '부산형 온라인 스쿨'이 알마티 45번 중등학교의 정규 교과 과정에 채택된 것이다.


'부산형 온라인 스쿨'은 줌(Zoom)을 활용한 온라인 교육 프로그램으로 부산의 역사·문화·교육을 주제로 구성됐다. 동래와 영도 등 지역사, 부산항과 해운대 등 해양도시 특성, 부산 음식과 예술, 한국어 기초·회화까지 부산의 지역성을 교육 콘텐츠로 풀어낸 것이 특징이다.

중앙亞에 '부산' 심었네… 청년월드클래스 나해리 대표, 알마티 '부산형 온라인 스쿨' 전파 업무협약 모습.
AD

나 대표는 알마티 현지에서 설명회를 열어 부산의 교육 인프라와 생활환경을 소개하고 프로그램을 직접 선보였다. 현지 학생들은 온라인 수업을 통해 부산을 배우고 부산에 대한 관심과 이해를 넓혔다. 시는 이 프로그램이 외국인 유입과 지역 소멸, 학령인구 감소에 대응하는 새로운 모델로도 주목받고 있다고 설명했다.


부산시는 온·오프라인 연계를 통한 교류도 이어가고 있다. 지난 8월에는 알마티 한국교육원 학생 26명을 초청해 부산 지역 8개 대학을 둘러보는 캠퍼스 투어를 진행했다. 학과 체험과 기숙사 생활을 직접 경험하는 일정으로 중앙아시아 지역과의 교류 기반을 넓혔다.


나해리 대표는 "청년 월드클래스 육성 사업의 지원이 없었다면 이번 성과는 어려웠을 것"이라며 "부산을 세계와 연결하는 민간 외교관 역할을 이어가겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김귀옥 부산시 청년산학국장은 "청년에게 글로벌 무대로 나아갈 기회를 제공한 결과"라며 "다양한 분야의 청년 인재를 계속 발굴해 부산의 경쟁력을 키워가겠다"고 전했다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기