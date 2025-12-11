본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

전력은 남쪽에서 쓰라는 정부…수도권 제조업 "연 1조4000억 부담"

박준이기자

입력2025.12.11 11:13

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

정부 K반도체 육성전략보고회
경북·호남 동서 전력조달 강조
수도권 요금 부담, 공급 미달 우려

이재명 대통령이 반도체 산업 육성을 위한 업계 간담회에서 '송전 거리 비례요금제'를 언급해 고충 해소를 기대했던 기업들의 바람과 달리 전기요금 부담이 커질 것이란 우려가 나왔다. 이 제도가 시행되면 수도권 제조업 전기요금이 연간 약 1조4000억원 증가하는 것으로 추산돼 정부의 전력 조달 기조가 반도체 투자에도 부담을 줄 수 있다는 지적이 제기된다. SK하이닉스와 삼성전자가 참여하는 용인 반도체 클러스터는 2027년 가동을 목표로 하지만 필요한 15GW 중 6GW의 공급 방안이 아직 마련되지 않았다.


전영현 삼성전자 부회장과 곽노정 SK하이닉스 대표는 전날인 10일 용산 대통령실에서 열린 'K-반도체 비전과 육성 전략 보고회'에 참석해 현재 공사중인 용인 클러스터에 전력 추가 확보가 필요한 상태라고 밝혔다. 전 부회장은 이 자리에서 "9GW 중 6GW가 확보됐고 남은 3GW는 기후부와 논의 중"이라고 말했으며 곽 대표 역시 같은 입장을 피력했다.


전력은 남쪽에서 쓰라는 정부…수도권 제조업 "연 1조4000억 부담"
AD

정부와 전기공급 방안을 논의하고 있지만 업계 수장 발언의 방점은 클러스터 완공 목표인 2027년까지 불과 일년 가량 남은 상황에서도 '여전히 해결되지 않고 있다'는데 찍혀 있다. 이는 업계 요구와 달리 정부가 수도권 집중 완화 기조를 고수하고 있기 때문이다.


이 대통령과 정부 관계자들은 이 자리에서 강원, 경북, 호남 등지에서 전력을 조달하는 정부 로드맵을 설명했다. 이 대통령은 "균형 발전, 가급적이면 지역에서 (전기를 조달)하면 좋겠다"고 말했다. 이어 "직설적으로 얘기하면 재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈을 돌려서 그 지역에서 새로운 산업 생태계를 구축하는 데에 관심을 가져달라"며 "정부 역시 이를 위해 획기적인 정책을 도입할 것"이라고 밝혔다.


이날 지원정책 중 하나로 '송전거리 비례요금제'를 거론하며 발전소가 위치한 지역에 생산기지를 만들어야 전기요금을 낮출 수 있도록 하겠다는 방안도 제시했다. 전력 생산지의 전기 요금을 주요 소비 지역보다 낮게 조정하는 게 이 제도의 골자다. 이 대통령은 "앞으로는 송전 비용을 전기요금에 부담하는 시스템을 피할 수가 없을 것 같다"고 말했다. 이는 이 대통령이 강조하는 균형발전의 일환이자, 기업의 지역 생산기지 건립을 유도하려는 차원이다. 이 대통령은 "'지산지소'(지방에서 생산하고 지방에서 소비한다) 원칙에 따라 전력 생산지의 전기요금을 낮게 하는 것은 피할 수 없는 정부 방침"이라며 "균형발전이 중요한 만큼 가급적 지역에서 (생산시설을 가동하면) 좋겠다"고 거듭 당부했다.


전력은 남쪽에서 쓰라는 정부…수도권 제조업 "연 1조4000억 부담" 연합뉴스

업계에선 그러나 정부의 전력 공급 방안에 한계가 있다는 목소리가 나온다. 좁은 면적에 서울의 32배에 달하는 전력 밀도(15GW)를 감당해야 하는 상황에서 외부 전기와 용수, 가스 등의 공급망이 구축돼야 하는 문제 뿐 아니라 시설이 마련된 이후에도 안정적인 공급이 중요하다. 이에 대해 국회입법조사처는 "반도체 클러스터에 대한 전력 공급에 차질이 발생하면 공장 자체를 가동할 수 없으므로 전력 공급 및 연료 조달의 책임 문제도 계약 단계에서 세부적으로 명확하게 수립해야 한다"고 지적했다.


전기요금 부담 문제도 거론된다. 수도권 지역으로 전기를 보낼수록 산업용 전기요금이 더 높아지는 탓이다. 한국경제인협회의 '지역별 차등 전기요금제 도입 업종별 파급효과 및 시사점' 보고서에 따르면 지역별 차등 전기요금제 시행에 따라 수도권 제조업 전체의 전력 비용 부담이 연간 약 1조4000억원 증가하는 것으로 분석됐다. 클러스터를 짓더라도 삼성전자, SK하이닉스 등 막대한 전기요금을 부담해야 하는 건 기업들의 몫이다. 이외에도 원거리 송전에 따른 주민 민원 문제 해결 등 문제가 산적해 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

보고회에 참여한 참석자들은 공통적으로 전력 인프라 확충 계획이 미비하다는 점에 대해 언급했다. 김정회 한국반도체산업협회 부회장은 "전력 문제는 기본적으로 하남 동서울변전소 민원 문제와 송전망 건설 문제 등 남아 있어서 아직도 불확실성이 있다"며 "인공지능(AI) 시대에 반도체 팹이 필요하다는 공감대는 형성돼 있기 때문에 어떤 방법으로 해결할 것인지를 계속 협의해나가면 좋을 것 같다"고 말했다. 그러면서 "지금 가장 중요한 문제는 전력을 안정적으로 공급받을 수 있는지의 문제"라며 "전력이 끊기면 손실이 막대할 것"이라고 강조했다. 참석자였던 황철주 주성엔지니어링 회장, 김용석 가천대 반도체대학 석좌교수도 "전력과 용수 공급 문제에 대해 정부가 확실하게 해결책을 마련하고 결단을 해야할 중요한 시점"이라고 강조했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기