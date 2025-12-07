강훈식 "성탄절 이전 청와대로 업무시설 이사 완료"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"현재 청와대 환경 정비 마무리"

"李대통령, 세종에서 퇴임할 수도 있다고 언급"

강훈식 대통령비서실장이 용산시대를 마치고 곧 청와대로 이전한다고 밝혔다. 업무시설의 경우 성탄절 즈음 이사가 완료될 것으로 예상했다.

강 실장은 7일 용산 대통령실에서 열린 '이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회'에 청와대 이전과 관련한 계획에 대해 이같이 밝혔다. 그는 "현재 청와대의 환경 정비와 전기통신 공사가 마무리됐고, 기자들이 사용하는 브리핑룸 역시 20~23일 사이에 청와대 춘추관으로 옮겨갈 것"이라며 "청와대 이전 이후에는 온라인 생중계를 더욱 확충할 계획"이라고 말했다.

관련해 대통령실의 세종시 이전과 행정수도 이전 계획에 대해서는 국민들에게 보고할 기회가 있을 것이라고 답변했다. 강 실장은 "섣부른 이야기가 될 수도 있다"면서도 "이재명 대통령이 앞서 '퇴임은 세종시에서 할 수도 있겠다'고 언급한 바 있다. 이 대통령의 국토 균형발전에 대한 생각은 한결같다"고 말했다.





행정수도 이전 문제와 관련해서는 "논의가 진행된 뒤 국민 여러분께 보고할 기회가 있을 것"이라고 부연했다.





