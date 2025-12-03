질병청 내년 예산 1조3359억원 확정 …올해보다 5.5%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차기 팬데믹 감시·대응 체계 고도화

예방접종 확대·만성질환 관리 등에 중점 투자

질병관리청은 2일 국회 본회의 의결을 통해 2026년도 예산이 1조3359억원으로 최종 확정됐다고 3일 밝혔다.

질병청의 내년 예산은 올해(1조2661억원)보다 5.5%(698억원) 늘었다.

정부안과 비교했을 때 내년도 예산은 ▲차기 팬데믹 대비를 위한 조류 인플루엔자 백신(3만8000명분) 구매비 ▲희귀질환자지원을 위한 전문기관 및 등록관리사업 확대 ▲생물테러 대비·대응을 위한 두창 백신 구매비 ▲국가손상예방 관리체계 강화를 위한 연구비 등 총 47억원이 증액됐다.

올해 예산과 비교하면 주요 사업비(1조1998억원)가 5.9%, 인건비(1196억원)는 2.1% 증액됐다.

주요 사업비 가운데서는 감염병 위기 대응 분야 예산이 409억원에서 615억원으로 늘어 증가 폭(50.4%)이 가장 컸다. 반면 만성질환 관리(640억원)와 감염병 진단 분석(334억원)은 예산이 각각 11.4%, 0.4% 줄었다.





임승관 질병청장은 "코로나19 대유행 고비를 극복한 지금이 다음 팬데믹을 대비하기 위한 적기"라면서 "감염병 감시 및 대응 체계를 고도화함으로써 감염병 유행에 차질 없이 대비하는 한편 국가예방접종 확대, 만성질환 및 건강위해 위험요인 관리, 보건의료 연구개발(R&D) 등 예산도 빈틈없이 지원해 국민을 안전하게 보호할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





