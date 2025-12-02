본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

11월 물가 전반적으로 안정세지만 생활물가 2.9%↑…1년 4개월만 '최고'(종합)

세종=김평화기자

세종=이동우기자

입력2025.12.02 10:42

수정2025.12.02 10:48

시계아이콘01분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

11월 소비자 물가 2.4% 상승
기상 변화와 환율 등 복합 작용
체감 높은 생활 물가 상승세 커
석유류 5.9%↑…9개월만 최고

국민 체감도가 높은 품목으로 꾸려진 생활 물가가 지난달 2.9% 상승해 1년 4개월 만에 최고 수준을 기록했다. 전체 소비자 물가는 전달에 이어 2.4% 올랐고 근원물가도 2.3%로 2%대 초중반인데 생활 물가가 3%에 육박한 것이다. 가을철 잦은 강우와 환율 상승 등으로 먹거리와 석유류 가격이 상승한 것으로 나타났다.


11월 물가 전반적으로 안정세지만 생활물가 2.9%↑…1년 4개월만 '최고'(종합) 서울 양재 하나로마트 모습. 연합뉴스
AD

식품 등 상승에 체감 물가 2.9% 상승

2일 국가데이터처가 발표한 '2025년 11월 소비자물가동향'에 따르면, 지난달 소비자물가지수는 전년 동월 대비 2.4% 상승해 전월과 같았다. 전월의 2.4%는 지난해 7월(2.6%) 이후 1년 3개월 만에 최대 상승폭이다. 올해는 5월(1.9%)과 8월(1.7%)을 빼면 모두 2%대 초반 상승세를 유지해왔다.


다만 체감 물가만 떼서 보면 3%대에 가까운 상승률을 기록하며 오름폭이 두드러졌다. 구입 빈도와 지출 비중이 높은 품목으로 꾸려진 생활물가지수는 2.9% 올랐다. 이는 지난해 7월(3.0%) 이후 1년 4개월 만에 최고 상승률이다. 전월(2.5%)보다는 0.4%포인트 높았다. 식품(3.7%) 상승세가 식품 이외(2.3%) 상승 폭을 앞선 것으로 나타났다. 생활물가는 전체 458개 품목 중 구입 빈도가 높고 지출비중이 높아 가격변동을 민감하게 느끼는 144개 품목으로 작성한 것이다.


정부가 체감 물가 안정에 강조점을 둔 이유다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에서 "물가 관리가 민생 안정의 시작이자 끝이라는 각오로 각별한 긴장감을 갖고 먹거리 물가 관리에 총력을 다하겠다"고 말했다. 특히 먹거리와 석유류 등 국민 생활과 밀접한 품목별 상황을 면밀히 점검하면서 변동 요인에 대응할 계획이다.


변동성이 큰 품목을 제외해 물가 추세를 잘 보여주는 근원물가의 경우 2%대 초반 상승률을 기록하며 오름세가 비교적 완만했다. 경제협력개발기구(OECD) 기준인 식료품및에너지제외지수는 2.0% 올라 전월(2.2%)보다 0.2%포인트 하락했다. 우리나라 기준인 농산물및석유류제외지수도 2.3% 상승하며 전월(2.5%)보다 0.2%포인트 낮아진 것으로 나타났다.


농축수산물 5.6%, 석유류 5.9% 상승

품목별로 보면 농축수산물이 5.6% 오르며 지난해 6월(6.5%) 이후 1년 5개월 만에 최고 상승했다. 채소(-4.7%)는 하락했지만 전반적으로 농산물(5.4%)이 상승한 데다 축산물(5.3%)과 수산물(6.8%)도 비교적 높은 상승률을 기록한 점이 영향을 미쳤다. 특히 쌀(18.6%)과 귤(26.5%), 사과(21.0%), 고등어(13.2%), 달걀(7.3%) 등의 오름세가 두드러졌다.


사과와 귤의 경우 가을철 잦은 비로 출하 시기가 지연된 점이 영향을 미쳤다. 특히 사과는 2년 전 상승률이 높았다 보니 작년에 한 차례 기저효과가 있었고, 그때 떨어진 수치가 이번에도 기저에 영향을 미치면서 상승 폭을 키웠다. 귤은 올해 상품성이 좋다 보니 가격대가 높게 형성된 점도 요인이 됐다. 여기에 수입 품목에 따라 환율 영향도 일부 나타났다.


이두원 데이터처 경제동향통계심의관은 "농축수산물의 경우 수입 쇠고기나 돼지고기 등 축산물뿐 아니라 수입 망고나 키위 등 과일 품목에서 (환율로 인해) 일부 상승 영향이 있었다"며 "수입국의 작황 상황이나 도축 마릿수 감소 등도 영향을 줄 수 있다"고 설명했다. 또 "수산물도 갈치나 고등어, 조기 등 수입이 많다"며 "작황과 환율의 복합적인 영향이 있다"고 했다.

11월 물가 전반적으로 안정세지만 생활물가 2.9%↑…1년 4개월만 '최고'(종합)

공업제품은 전월과 동일한 2.3%를 기록했다. 이는 올해 중 최고 상승 폭이다. 가공식품(3.3%)의 경우 지난해 12월 이후 크게 오르다 최근 들어 3%대 상승 폭을 이어가는 모습이다. 다만 빵(6.5%)과 커피(15.4%) 오름세는 비교적 컸다. 이 심의관은 "환율뿐 아니라 인건비나 원재료 가격 상승 등이 영향을 미쳤을 것"이라고 분석했다.


석유류는 5.9% 오르며 지난 2월(6.3%) 이후 9개월 만에 최고 상승했다. 두바이산 유가가 11.1% 하락하는 등 국제 유가 하락세에도 최근 환율 상승 영향에 정부의 정책 변화로 유류세 인하 폭이 줄어든 점 등이 종합적으로 영향을 미친 결과다.


지금 뜨는 뉴스

AD

서비스 물가는 2.3% 올랐다. 집세(0.9%)와 공공서비스(1.4%)가 비교적 상승률이 낮았고, 개인서비스(3.0%)는 전달(3.3%)에 이어 3%대 상승 흐름을 이어갔다. 이중 외식 제외 개인서비스 상승 폭은 3.1%였다. 이 심의관은 "추석 연휴로 인해 여행 관련 상품이 전달(3.6%)에 크게 올랐지만 지난달에는 상승 폭이 둔화하면서 0.5%포인트 하락했다"고 했다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기