쿠팡 초대형 개인정보 유출 추궁…국회, 긴급 현안질의 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과방위·정무위 2~3일 잇따라 현안질의

쿠팡 개인정보 유출 경위, 책임소재 추궁

국회가 3370만건의 고객 개인정보 유출 사태가 발생한 쿠팡을 상대로 2일 긴급 현안질의를 실시한다. 박대준 쿠팡 대표와 유관기관을 상대로 유출 경위와 책임 소재를 확인할 계획이다.

쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 사진은 1일 쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자

AD

1일 국회에 따르면 과학기술정보방송통신위원회는 2일 오전 전체회의를 열고 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 현안 질의를 진행한다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA) 등 유관기관 관계자가 참석할 것으로 보인다.

과방위는 박 대표와 쿠팡 정보보안 담당자 등을 상대로도 유출 경위 등을 캐물을 전망이다. 이번 고객 정보 유출은 최근 SK텔레콤의 개인정보 유출 사고(약 2324만명)를 크게 뛰어넘는 규모다.

국회 정무위원회도 오는 3일 오후 전체회의에서 유관기관과 쿠팡 관계자들을 불러 이번 사태에 대해 현안질의를 진행할 계획이다. 금융위원회와 금융감독원, 개인정보보호위원회, 국무조정실, 공정거래위원회 등 관계자가 출석할 것으로 보인다.

실질적인 오너인 쿠팡 창업주 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장에 대한 책임론도 커지고 있지만 국회 출석 여부는 불확실하다. 김 의장은 쿠팡 관련 논란으로 여러 차례 국회 출석을 요구받았으나 해외 체류 등을 이유로 지난달 14일, 28일 국정감사에도 불출석했다.





AD

쿠팡 개인정보 유출 사태는 SK텔레콤 가입자 유심 정보 해킹 사건의 1.5배 규모인 만큼 역대급 과징금이 부과될 가능성이 있다. 개인정보보호법에 따르면 법 위반 시 매출액의 3%까지 과징금을 부과할 수 있는데, 쿠팡의 지난해 연결 매출액은 38조2988억원에 달한다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>