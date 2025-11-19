본문 바로가기
[비트코인 지금]김형년 두나무 부회장 "최소 미국만큼 가상자산 활성화 필요"

유현석기자

입력2025.11.19 17:06

김형년 두나무 부회장이 국내 가상자산 산업의 활성화를 위해서는 미국만큼의 제도 개선이 필요하다고 주장했다.

[비트코인 지금]김형년 두나무 부회장 "최소 미국만큼 가상자산 활성화 필요"
김 부회장은 19일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 두나무 정책 콘퍼런스 '디콘(D-CON) 2025' 첫번째 세션에서 "미국만큼의 활성화된 사업이 활성화될 수 있도록 제도를 만들어야 한다"며 "안전하고 공정한 환경에서 자유로운 투자를 할 수 있는 그런 환경이 굳이 외국이 아니라 한국에서도 이루어질 수 있도록 해야한다"고 강조했다.


또한 무조건적인 규제는 오히려 시장의 음지화를 불러온다고 강조했다. 그는 "블록체인은 국경이 없다는 기본적인 특성을 지니고 있다"고 설명했다.


그러면서 "블록체인이나 해외 주요 경제지(이코노미스트) 등 전통 금융의 관점에선, 비트코인 또는 블록체인을 바퀴벌레로 표현하기도 한다"며 "막으려고 하면 자꾸 밖으로, 안 보이는 곳으로 도망가려고 하는 속성 때문"이라고 말했다.


이어 "제도가 주도해서 무언가를 만들어내는 것보다는 전략적으로 관리하면서 안전하게 투자자를 보호할 수 있을지에 대한 정책적인 고민이 필요하다"고 덧붙였다.


그러면서 국내 가상자산 시장에 대한 규제도 너무 과도하다고 설명했다. 그는 "투자자에게 듣는 이야기인데 한국 거래소의 억제로 투자자들이 새로운 기회를 찾기 위해 해외 거래소로 나가고 있다"며 "한국 거래소는 규제의 도가니"라고 지적했다.


첫번째 세션에서는 김형년 두나무 부회장을 비롯해 김재섭 국민의힘 의원, 천하람 개혁신당 의원, 황정아 더불어민주당 의원이 '새로운 정치 세대, K-디지털자산의 길을 논하다'라는 주제로 특별 대담을 진행했다. 패널들은 미국 등 주요국의 가상자산 전략과 한국의 가상자산 현안 및 과제 등을 주제로 의견을 교환했다.


김재섭 의원은 "세계 각국은 디지털자산이 촉진하는 금융 혁신과 이를 통해 창출되는 막대한 부가가치를 선점하기 위해 디지털자산 패권 경쟁을 하고 있다"며 "우리나라도 디지털자산 파생상품 제도화, 기관투자자의 적극적인 시장 참여, 두터운 이용자 보호 체계 마련 등 산업 혁신을 촉진하고 이용자 권익을 철저히 보호하여 세계적인 경쟁력을 갖춘 이용자에게 신뢰받는 시장으로 자리 잡아야 한다"고 말했다.


또한 천하람 의원은 "디지털자산이 투자 수단을 넘어 청년들에게 양질의 일자리를 제공하는 토대가 될 수 있다"며 "디지털자산 시장이 성숙되고 이용자 보호를 위한 제도적 기반도 마련되어 가고 있는 만큼, 산업 생태계 발전과 이용자 보호가 조화를 이루는 균형 잡힌 디지털자산 제도화에 대한 논의가 필요한 시점이다"고 강조했다.


이어 "디지털자산 산업 경쟁력 강화를 위해 우리나라도 코인베이스와 같은 글로벌 디지털자산 기업을 육성해야 한다"며 "시의적절한 육성 정책과 합리적인 규제 완화를 통해 국내 디지털자산 기업이 글로벌 시장에서도 경쟁할 수 있도록 지원해야 한다"고 밝혔다.


황정아 의원은 "미국은 디지털자산 산업의 리더십을 공고히 하여 패권 경쟁에서 우위를 잡기 위한 노력에 나서고 있다"며 "우리나라도 글로벌 추세에 맞춰 더 발빠르게 움직일 필요가 있다"고 말했다.


그러면서 "이재명 정부는 생산성이 없는 부동산에 과도하게 쏠렸던 투자 심리를 주식시장과 신산업에 옮겨가게 하려는 정책을 강력하게 추진하고 있다"며 "디지털자산 정책도 이와 같은 방향성을 바탕으로 검토할 필요가 있다"고 밝혔다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
