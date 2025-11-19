"많은 분께 상처 입혀" '쯔양 협박' 유튜버 구제역 은퇴 선언…영상은 비공개, 채널은 유지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수원 구치소에 수감 중

"재판 결과 상관없이 은퇴"

유튜버 구제역. 아시아경제DB

유튜버 쯔양(본명 박정원)을 협박해 금품을 받아낸 혐의로 실형을 선고받고 수감 중인 유튜버 구제역(본명 이준희)이 채널 내 모든 영상을 비공개로 전환하고 방송활동을 하지 않겠다고 전했다. 다만 채널 삭제는 하지 않고 있어 일부 누리꾼들은 채널 판매나 향후 복귀를 염두해 두고 있는 것 아니냐는 의혹도 제기했다.

18일 구제역은 자신의 유튜브 채널에 '피해자분들께 사죄드립니다'라는 제목의 글을 게재했다. 수감 중인 만큼 법률대리인을 통해 글을 올린 구제역은 "억울한 사람을 구제하겠다는 명분으로 시작한 유튜브로 인해 너무 많은 분들께 상처를 입혔다"라며 운을 띄웠다.

이어 "저로 인한 피해를 호소하시는 분들께 일일히 사과드려야 함이 마땅하지만, 1년 2개월 간 수원구치소에 수감되어 있는 관계로 그러지 못한다는 사실이 죄송할 따름"이라며 "만일 저에게 개인적으로 사과를 받고 싶은 피해자분이 계시다면, 김소연 변호사님 통해 연락 주신다면 진심을 다해 사죄하고 또 사죄드리겠다"고 전했다.

끝으로 "굉장히 많은 분들이 저의 유튜브 활동으로 인한 피해를 호소하고 있다. 이런 상황에서 피해자들의 고통을 조금이라도 줄이기 위해서는 최소한 피해자들에 대한 사과와 방송은퇴가 선행되어야 한다고 생각한다"며 "이에 따라 피해자분들께 공개적으로 사과드리며, 재판 결과와 관계없이 방송활동을 하지 않을 것을 약속드린다"라고 덧붙였다.

채널의 댓글 기능 차단으로 해당 게시물에는 반응이 확인되지 않지만, 다수 언론보도 댓글과 커뮤니티에서는 채널 삭제가 수반되야 진정성 있는 사과가 아니냐는 반응이 나오고 있다.





한 누리꾼은 "남의 눈에 피눈물 흘린 값으로 먹고 살았으면서 이제 와서 사과하나. 진정성이 조금이라도 있으면 채널부터 삭제하라"고 남겼다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

