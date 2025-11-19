그랜드 오픈, '시흥거모지구 대방 엘리움' 견본주택 발길 이어져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년만에 시흥시 신축단지 공급.. 오는 24일(월) 특별공급, 25일(화) 1순위 , 26일(수) 2순위 진행

분양가상한제로 주목…고급 마감재 및 가구 무상제공(한시적)

AD

대방산업개발이 시흥거모공공주택지구 내 S-2BL, B-2BL 일원에 선보이는 '시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ' 가 11월 19일(목) 견본주택을 정식 개관하며 본격적인 분양 일정에 돌입했다.

첫날 이른 아침부터 방문객들이 줄지어 입장 대기 행렬을 이루는 등 현장에는 뜨거운 관심이 이어졌고, 인근 부동산 중개업소에서도 문의 전화가 몰리며 시흥시 분양 시장에 모처럼 활기를 불어넣고 있다.

견본주택 내에는 전용면적 84㎡·122㎡의 유니트가 마련됐다. 전 세대 100% 4베이 판상형 설계이며, 거실이 5.1m(84㎡ 기준)에 달하는 것으로 전해졌다. 타사 대비 넓은 5.1m(84타입 기준) 광폭 거실 특화설계로 여유로운 주거 생활이 가능하다.

특히 84타입 기준, 방 3개가 아닌 방 4개로 실사용면적을 극대화하여 고객의 니즈에 맞는 다양한 공간 활용을 누릴 수 있다. 그리고, 고급스러운 외관을 자랑하는 유리난간 창호를 적용하여 탁 트인 전망과 개방감은 물론 시흥거모지구 랜드마크 단지로 가치를 확보하였다.

거기에 안정적이고 미래가치가 높은 공공택지에서 합리적인 가격으로 아파트를 공급받을 수 있는 분양가상한제 단지라는 점은 수요자들의 이목을 받고 있다.

인근 교통환경으로는 지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 인접해 위치하고 있으며, 서해선, 신안산선(예정)을 이용할 수 있는 시흥시청역과 초지역을 통해 다양한 수도권 광역철도망을 이용함으로써 서울 주요 도심으로의 높은 접근성을 갖추었다.

더불어 시흥 배곧서울대병원(29년 개원예정), 시흥신세계프리미엄아울렛, 트레이더스안산점, 롯데백화점안산점 등 주변 생활 편의시설을 편리하게 이용할 수 있다.

단지 인근 도일초등학교가 도보 5분 거리에 위치해 있어 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하며, 시흥거모지구 내 계획예정인 중학교(부지)와도 도보 5분 거리 입지에 있어 접근성이 매우 우수하다.

그리고 단지 바로 앞에 수변공원(예정)은 물론 약 2만 7천㎡ 규모의 산들공원 등 일상에 휴식을 더할 수 있는 쾌적한 정주여건도 품고 있다.

이달 24일(월) 특별공급을 시작으로 25일(화) 1순위 청약이, 26일(수) 2순위 청약이 각각 진행된다. 당첨자발표는 다음 달 3일(수)~4일(목) 실시된다. 청약통장 가입 1년 이상, 지역 및 면적별 예치금 등의 조건 충족 시 1순위 청약 접수가 가능하다.





AD

해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련되었다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>