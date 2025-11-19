본문 바로가기
무신사, AI 기술로 서비스 고도화…"개발자 채용 확대"

이민지기자

입력2025.11.19 10:53

업무 전반에 AI 도입, 플랫폼 효율성 제고
엔지니어링·프로덕트 직군 개발자 상시 채용

무신사가 전사적으로 인공지능(AI) 기술을 활용한 커머스 서비스 고도화에 본격적으로 나선다고 19일 밝혔다.


안정적인 플랫폼 구축을 위해 필요한 운영 업무 뿐만 아니라 콘텐츠 제작, 개인화 추천 등의 다양한 영역에서 AI 기술을 확산시키고, 지속적인 투자를 위해 테크 부문에서의 채용도 확대한다는 방침이다.


무신사, AI 기술로 서비스 고도화…"개발자 채용 확대" 지난 11월 13일 열린 OpenAI 주최 개발자 행사 '데브데이 익스체인지'에서 운영한 무신사 데모 부스의 모습. 무신사 제공.
무신사는 올해 하반기부터 업무 전반과 서비스 개발 과정에서 AI 기술을 적극 활용하여 'AI 리터러시(AI Literacy)'를 강화하고 있다. 핵심은 개발, 기획, 디자인 등 다양한 직무별 업무 과정에서 AI 기술을 통해 효율성을 제고하는 것이다. 대표적으로 테크 부문의 개발 인력들은 코드 생성과 분석 과정에서 AI 기반 클로드(Claude), 커서(Cursor), 주니(Junie) 등의 서비스를 활용 중이다.


무신사는 플랫폼 기획, 디자인, 운영 등의 영역에서도 AI를 활용하고 있다. 방대한 패션 빅데이터를 통한 트렌드 분석과 이를 바탕으로 마케팅 콘텐츠를 제작할 때도 AI 기반 이미지·영상 제작 툴을 운용 중이다. 또 무신사는 일본, 중국 등 해외 시장으로 진출하는 과정에서 필요한 상품 후기 번역, 다국어 지원 등의 글로벌 플랫폼 고도화 작업에서도 AI를 이용하고 있다.


지난 8월 무신사는 개발자들이 AI를 활용해 문제를 해결하고 협력하는 방식의 사내 AI 해커톤 '무슨사이(MUSNSAI)' 행사를 열어 새로운 개발 문화와 협업 방식의 가능성을 제안하기도 했다. 지난 11월 13일에는 OpenAI가 주최한 '데브데이 익스체인지 서울(DevDay Exchange Seoul)' 행사에도 참가하여 ▲ChatGPT 채팅환경에서 구동되는 상품 추천 및 후기 요약 앱(App) ▲무신사 에이전트 기반 상품 추천 경험 제공 등의 데모 스테이션을 선보이기도 했다.


무신사는 AI 기반 역량 강화에 속도를 높이기 위한 우수 인재 유치에도 박차를 가할 예정이다. 현재 무신사 전용 채용사이트 '무신사커리어스' 내에서 ▲백엔드 ▲프론트엔드 ▲ML(머신러닝) ▲SRE ▲데이터 등 엔지니어링 개발자를 상시 채용하고 있다. 프로덕트 직군에서도 프로덕트 매니저, 테크니컬 프로덕트 매니저 등의 포지션에서 주니어·시니어 개발자를 뽑고 있다.


전준희 무신사 테크 부문 부사장은 "AI 리터러시 강화는 이제는 선택이 아닌 필수가 됐으며 이번에 전사적인 AI 도입 확대와 전환을 통해 업무 효율성을 대폭 향상시키는 것을 목표로 하고 있다"며 "이러한 기술 혁신이 무신사의 성장을 이끌 새로운 동력이 될 것이며 지속적인 기술 투자를 통해 국내는 물론 글로벌 시장에서도 고객들에게 더 나은 쇼핑 경험을 제공하는 패션 이커머스 대표 기업이 될 것"이라고 말했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

