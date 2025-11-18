무주군, 20일 '아란 꿈의 오케스트라 정기연주회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'카르멘'·'아이다' 등 연주

전북 무주군이 오는 20일 오후 6시 30분 무주전통생활문화체험관에서 '제6회 아란 꿈의 오케스트라 정기연주회'를 연다.

18일 군에 따르면 이번 정기연주회는 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술진흥원과 무주청소년수련관이 주관하며 (재)쌍백합청소년육성회, 한전KPS, 무주성당이 후원한다.

이번 연주회는 음악을 통해 지역사회와 청소년들에게 꿈과 희망을 전달한다는 취지에서 진행하는 것으로, '차이코프스키의 이탈리아 기상곡(Themes from Capriccio Italien)', '카르멘', '아이다' 등 다양한 장르의 곡들이 연주될 예정이다.

특히 각 곡의 감상 포인트 해설이 더해져 관객들의 이해와 몰입도를 높일 것으로 보인다.

김주형 무주청소년수련관장은 "무주군 지역 내 9세에서 16세까지의 청소년 60명으로 구성된 단원들이 지난 1년간 갈고닦은 기량을 선보이는 자리이다"며 "선생님들의 세심한 지도와 함께 성장한 아이들의 실력과 꿈을 응원해달라"고 말했다.

이어 "이번 공연 영상은 추후 유튜브를 통해 공개될 예정이다"고 덧붙였다.

무주군 '아란 꿈의 오케스트라'는 무주청소년수련관이 2020년 꿈의 오케스트라 신규 거점기관으로 선정되면서 운영(매주 월·목요일, 방과 후 3시간씩 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스, 플루트, 클라리넷, 바순, 트럼펫, 호른, 트롬본, 타악기 지도)하고 있다.

또 정기연주회 외에도 여름 캠프 연주회, 지역사회 찾아가는 문화공연, 소규모 행사·기관 협력 공연 등 다양한 활동을 통해 지역사회와 호흡하며 폭넓은 성장을 이어가고 있다.

김미경 군 인구 활력과 여성청소년팀장은 "꿈의 오케스트라는 청소년들이 악기 연주를 통해 자신감을 키우고 협동심과 창의성을 기르는 대표적인 문화예술 성장 프로그램이다"며 "내년에는 고향사랑기부금을 활용해 '꿈의 오케스트라' 운영을 추진할 계획이다"고 말했다.





한편, 군은 '꿈의 오케스트라' 외에도 청소년 동아리 활동 등 청소년 맞춤형 문화예술교육 지원에 총력을 기울일 방침이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

