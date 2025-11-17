전북소방본부, 화재예방 'OX 퀴즈 이벤트' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23일까지 참여…30명 추첨 기프티콘 제공

전북소방본부가 11월 '불조심 강조의 달'을 맞아 도민의 생활 속 화재예방 인식을 높이기 위한 SNS OX 퀴즈 이벤트를 진행한다.

화재예방 OX 퀴즈 이벤트 포스터. 전북소방본부 제공

17일 본부에 따르면 이번 이벤트는 최근 3년 동안 겨울철 주택화재가 증가하는 가운데 전기장판 과열, 문어발식 콘센트 사용, 주방 부주의 등 일상 속 작은 실수가 주요 원인으로 나타남에 따라 이번 참여형 이벤트를 마련했다.

이번 퀴즈는 도민이 쉽고 재미있게 참여할 수 있도록 카드 뉴스 기반의 O/X 형식으로 구성했다. 전기장판 안전 사용법, 소화기 교체 주기, 화재경보기 관리 요령, 소화전 주변 불법주정차 금지 등 생활 속에서 바로 실천할 수 있는 내용을 중심으로 문제를 준비했다.

참여 기간은 오는 23일까지이며 전북소방본부 공식 유튜브와 인스타그램에서 카드 뉴스를 확인하고 댓글로 참여할 수 있다. 당첨자 선정을 위한 개인정보 수집 동의는 별도의 구글폼으로 받는다.

정답자 가운데 30명을 전산으로 무작위 추첨해 치킨 기프티콘을 제공할 예정이며, 당첨자 발표는 오는 26일 두 공식 채널을 통해 공개한다.





이오숙 전북소방본부장은 "겨울철 화재는 대부분 작은 부주의에서 시작되며 이번 이벤트가 도민이 스스로 가정과 주변의 위험 요소를 돌아보는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 도민 안전을 최우선으로 생활 속 실천을 이끄는 참여형 안전 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





