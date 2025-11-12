강수현 시장 "경원선 하부, 시민 품으로…열린 생활공간으로 조성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, 경원선 하부공간 활용

'철도 유휴부지 재생' 밑그림 완성

회천신도시 지역단절 해소 기대

시, 경원선 하부공간 활용 기본구상 확정

경기 양주시가 지난 11일 시청 시장실에서 '경원선 하부공간 활용 기본구상 용역' 최종보고회를 열고, 철도 유휴부지를 활용한 시민 생활공간 조성 방향을 논의했다.

이날 보고회에는 강수현 양주시장을 비롯해 주요 간부 공무원과 해당 지역의 양주1동장, 회천2동장 및 용역 수행 기관인 ㈜케이디이엔지 의 장경수 소장 등이 참석했다.

이번 용역은 장기간 방치되어 도시 미관을 저해하고 회천신도시 내 지역 간 단절을 초래했던 경원선 하부공간을 시민 중심의 생활·문화 공간으로 재구성하기 위해 추진됐다.

시는 지난 2024년 2월부터 ㈜케이디이엔지와 함께 용역을 진행해왔으며, 관계기관 협의 절차를 거쳐 이번 최종보고회를 통해 기본 구상안을 확정했다.

용역안에는 ▲철도 유휴부지 활용 사례 및 현황 조사 ▲공간 활용 기본 방향 및 목표 설정 ▲구역별 테마 조성 ▲프로그램 구성 및 보행 동선 제시 ▲단계별 사업 추진계획 등이 포함됐다.

특히 회천신도시 일부 구간은 국가철도공단의 '유휴부지 활용 공모사업'에 선정되어 해당 부지를 무상으로 사용할 수 있게 되면서 사업 추진에 탄력을 받을 전망이다.





강수현 양주시장은 "경원선 하부공간을 시민이 자유롭게 이용할 수 있는 열린 생활공간으로 조성하기 위해 시에서 다양한 방안을 검토 중"이라며 "이번 용역 결과를 토대로 향후 추진계획을 구체화하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

