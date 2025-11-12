장수군, 12~19일 '전국승마선수권대회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한승마협회 주관…160여명 선수 참여

전북 장수군이 12일~19일까지 천천면 장수국제승마장에서 '대한승마협회장배 전국승마선수권대회'를 연다.

장수군이 12일~19일까지 천천면 장수국제승마장에서 '대한승마협회장배 전국승마선수권대회'를 연다. 장수군 제공

군에 따르면 대한승마협회가 주관한 이번 대회는 ▲마장마술 5경기(A·B·C·D·S-1 Class) ▲장애물 6경기(100·110·120·130·140·150 Class) 등 총 11개 공식 종목으로 구성되며, 일반부와 유소년부를 포함해 약 160여 명의 선수가 출전한다.

이날부터 13일까지 마장마술 경기가, 오는 17일부터 19일까지 장애물 경기가 각각 진행된다.

이번 대회는 내년도 국가대표·상비군·청소년·유소년 대표 선발을 위한 배점이 부여되는 공식전으로, 그 어느 때보다 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망이다.

군은 올해 춘계전국승마대회와 전국생활체육대축전을 비롯해 전국 단위 승마대회를 총 12회 개최하며, 전국 승마인의 경기력 향상과 말산업 저변 확대에 기여하고 있다.

특히 '말산업 특구 대표지역'으로서의 입지를 확고히 다지며 체류형 승마 관광도시로 도약하고 있다.

최훈식 군수는 "이번 대회가 선수들의 기량을 마음껏 펼치고 승마인들의 화합을 다지는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "참가자와 방문객 모두가 안전하게 대회를 즐길 수 있도록 시설 관리와 운영 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 장수국제승마장은 국내 최대 규모의 실내승마장을 갖추고 있어, 쌀쌀한 날씨가 지속되는 대회 기간 동안 날씨에 상관없이 말과 선수들이 승마경기를 안전하게 진행하기에 최적의 장소이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

