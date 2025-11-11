트럼프 "대법원, 관세 위법 판결시 2조달러 환급해야…국가안보에 재앙"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연일 SNS서 관세 정책 정당성 주장

"관세 수입으로 2000달러씩 지급…남는 돈은 부채 상환"

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방대법원이 자신의 관세 정책을 위법으로 판단할 경우 2조달러(액 2913조원)가 넘는 세수와 투자금을 환급해야 한다며 이는 국가안보에 재앙이 될 것이라고 10일(현지시간) 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 연방대법원 재판에서 패소 시 "우리가 관세 수입 및 투자와 관련해 돌려줘야 할 실질적인 금액은 2조달러가 넘을 것"이라며 "그것만으로도 국가 안보에 대재앙이 될 수 있다"고 말했다.

그는 "급진 좌파 광신도들은 우리가 관세 문제에서 패소하기를 원한다"며 "그것이 우리나라에 얼마나 나쁜 결과를 가져올 지 알기 때문"이라고 주장했다. 이어 "미국 연방대법원 내 반대 세력들은 이런 무정부주의자들과 폭력배들이 우리를 이런 끔찍한 상황으로 몰아넣었음에도, 대법원이 이를 쉽게 해결할 수 있다고 착각하도록 낮은 수치를 제시하고 있다"고 덧붙였다.

이는 대법원이 정부 패소 판결을 내리더라도 부담이 덜하도록, 원고 측이 환급금 예상액을 의도적으로 낮춰 제시하고 있다는 주장이다.

앞서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 대법원 판결에서 정부가 패소할 경우 관세 환급 금액에 1000억달러 이상에 이를 것이라고 전망했다. 하지만 트럼프 대통령은 이보다 훨씬 큰 2조달러를 언급하며 후폭풍에 대한 경고 수위를 높였다.

이같은 발언은 연방대법원이 지난 5일 트럼프 행정부의 관세 정책 적법성 심리에 착수한 가운데 나왔다. 보수 성향 대법관들조차 회의적인 의견을 내놓으며 패소 가능성이 거론되자, 트럼프 대통령은 연일 자신의 관세 정책을 적극 옹호하고 나섰다.

아울러 트럼프 대통령은 이틀 연속 '관세 배당금' 발언을 이어가며 관세 정책에 대한 찬성 여론 환기에 나섰다.





그는 이날 또 다른 게시글에서 "외국에서 우리나라로 유입되는 막대한 관세 수입으로 중·저소득층 미국 시민들에게 2000달러(약 291만원)를 지급한 뒤 남는 모든 자금은 국가 부채 상환에 사용할 것"이라고 밝혔다. 이는 전날 SNS에서 "고소득층을 제외한 모든 사람에게 1인당 최소 2000달러의 배당금을 지급하겠다"고 밝힌 데 이은 것이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

