'주민이 주도하는 新영덕'… 영덕군, 농촌활력지원센터 개관식 개최

지역 주민 소통·교류



농촌 발전 중심 역할

경북 영덕군 농촌활력지원센터가 1년 1개월의 공사 끝에 지난 4일 개관식을 통해 공식적으로 첫선을 보였다.

영덕군 농촌활력지원센터 개관식.

농촌활력지원센터는 농·수 특산품 홍보와 판매 등 지역 농업인들이 함께 활용할 수 있는 열린 공간이자 만남과 교류의 허브 역할을 할 것으로 기대된다.

지난해 8월 착공에 들어간 센터는 지상 2층에 총면적 989.1㎡의 규모로, 커뮤니티카페, 공유 주방, 농업인 공유실, 영상편집실 등 다양한 기능을 수행할 수 있는 다목적 공간으로 구성돼 있다.

이날 개관식에는 김광열 영덕군수를 비롯해 영덕군의회 김성호 의장과 의원들, 농업인 단체장들, 그리고 신활력플러스사업 추진위원들과 타 지자체 신활력추진단 관계자 등 400여명이 참석했다.

개관식 이후에는 지난 5년간 신활력플러스 사업을 통해 육성된 28개 액션그룹의 활동 성과를 공유하는 자리도 마련됐다.

영덕군 신활력플러스사업은 2020년 9월 농림축산식품부 공모사업에 선정돼 지방비 30%를 포함해 총사업비 70억원을 들여 추진되고 있다.

'주민 스스로 新영덕을 만들다'라는 주제로 이뤄지는 이 사업은 지역의 유·무형 자원과 민간 자생 조직을 활용해 자립적인 성장 기반을 구축하고, 주민 주도의 지역 경제 활성화를 도모하는 것을 목적으로 한다.





김광열 군수는 "농촌활력지원센터가 지역 주민 간 소통의 중심이자 지역의 자립적 성장 기반을 구축하는 핵심 거점 역할을 할 것으로 기대한다"며 "지역 주민의 의견을 폭넓게 수렴하고 지역의 특성과 자원을 살린 지속 가능한 농촌 발전을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





