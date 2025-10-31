美·中 화해무드 속…양국 국방 장관, 말레이서 첫 대면

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 "남중국해 中활동 심각 우려"

피트 헤그세스 미국 국방장관. 연합뉴스

AD

미·중 양국이 정상회담을 계기로 무역전쟁 확전을 자제하기로 합의한 가운데 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관과 둥쥔 중국 국방부장(장관)이 말레이시아에서 처음으로 대면했다.

미 국방부에 따르면 양국 장관은 31일(현지시간) 아세안 확대 국방장관회의(ADMM-Plus)가 열리고 있는 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 만나 회담했다.

미 국방부는 "헤그세스 장관은 인도·태평양 지역에서 세력 균형 유지의 중요성을 강조했다"면서 "그는 남중국해, 대만 주변 지역, 인도·태평양 지역의 미국 동맹국 및 파트너국에 대한 중국의 활동에 대해 미국의 심각한 우려를 표명했다"고 밝혔다.

이어 국방부는 헤그세스 장관이 둥 부장에게 "미국이 갈등을 추구하지는 않지만 인도태평양 일대에서 미국의 이익을 단호히 수호할 것이며 이를 위한 역량을 확보할 것"임을 강조했다고 덧붙였다.

이번 미·중 국방장관 회담은 두 장관의 첫 대면 회동이다. 이에 앞서 이들은 지난 9월 9일 화상 통화로 인사를 나눈 바 있다.

당시 통화에서 헤그세스 장관은 "미국은 중국과의 갈등을 원하지 않으며, 체제 전환을 추구하지 않는다"고 밝혔지만, 둥쥔 부장은 "미국과의 관계가 안정적이고 개방적이길 원하지만, 대만 독립을 지지하려는 모든 시도는 실패할 것"이라고 경고한 바 있다.

미 국방부는 또 앞으로 상호 간 중요한 사항에 있어 중국 인민해방군(PLA)과 논의를 계속할 것이라고 밝혔다.





AD

블룸버그통신은 이와 관련 "이번 회담은 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 한국에서 시진핑 중국 국가주석과 가진 정상회담 직후 이뤄졌다"고 설명했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>