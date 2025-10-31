장수군, '재난대응 안전한국훈련' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰서·소방서·한국전력공사 등 200여명 참여

전북 장수군이 지난 30일 군청 재난안전상황실과 한누리전당에서 '2025년 재난대응 안전한국훈련'을 실시했다.

31일 군에 따르면 이번 훈련은 대규모 재난에 대비해 재난 대응체계 점검하고 대응 역량을 강화하기 위해 범국가적으로 실시되는 훈련이다.

장수군 청사 전경. 장수군 제공

AD

이번 훈련에는 군청을 비롯해 장수경찰서, 장수소방서, 7733부대 2대대, 한국전력공사, 한국가스안전공사, 한국전기안전공사, ㈜KT, 자율방재단, 의용소방대 등 14개 기관·단체 관계자와 지역 주민 등 200여명이 참여했다.

올해 훈련은 가스폭발로 인한 다중이용시설 대형 화재와 지반침하로 인한 싱크홀 발생 등 복합 재난 상황을 가정해 토론훈련과 현장훈련을 병행하며 진행됐다.

참여 기관들은 인명구조, 화재 진압, 긴급복구, 주민 대피 등 각 단계별 대응 절차를 점검했고, 실제 재난에 준하는 현장감 속에서 신속한 초동조치와 협업체계를 실습했다.

특히 행정안전부 중점사항에 따라 재난안전통신망(PS-LTE)을 활용해 상황실과 현장 간 실시간 교신과 정보공유를 원활히 진행함으로써 유관기관 간 신속한 지휘체계 구축의 중요성을 확인했다.





AD

최훈식 군수는 "이번 훈련은 최근 사회적 이슈로 떠오른 싱크홀 사고 등 복합 재난 상황에 대비하기 위해 화재 진압뿐 아니라 구호 활동과 주민 대피체계 점검에 중점을 뒀다"며 "앞으로도 실전과 같은 반복 훈련을 통해 재난 발생 시 군민의 생명과 안전을 지킬 수 있는 대응체계를 확립해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>