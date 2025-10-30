BISTEP-한국해양대, 차세대 해양모빌리치 경쟁력 강화 협약

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)과 국립한국해양대학교 지역혁신인공지능융복합연구센터가 차세대 해양모빌리티 산업 경쟁력 강화를 위해 손을 맞잡았다.
BISTEP은 23일 벡스코 컨벤션홀에서 한국해양대 지역혁신인공지능융복합연구센터와 '차세대 해양모빌리티 산업 혁신을 위한 업무협약'을 체결했다고 30일 전했다.
이 협약은 해양모빌리티 분야의 연구개발, 전문인력 양성, 인프라 공동 활용 등에서 산학연 협력 생태계 조성을 강화하기 위한 것이다. 두 기관은 ▲산업 현장 맞춤형 인재 양성·취업 연계 ▲AI·빅데이터 등 국가전략기술 기반 핵심 기술 개발 ▲성과 공유와 공동 활용 등 다방면의 협력을 추진한다.
두 기관은 첨단 해양모빌리티 기술을 중심으로 지역 산업의 지속가능한 성장과 청년 일자리 창출에 실질적인 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.
채준원 BISTEP 본부장은 "이번 협약은 해양모빌리티 산업의 미래 성장 축을 마련하기 위한 새로운 협력 모델"이라며 "두 기관의 기술력과 네트워크를 결합해 지역 청년이 현장에서 성장할 수 있는 기반을 만들겠다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
