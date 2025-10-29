BMW, 日서 신형 전기차·수소 프로토타입 첫선

재팬모빌리티쇼2025서 전기·수소차 선봬

BMW는 29일 열린 재팬모빌리티쇼2025에서 첫 번째 노이어클라쎄 모델 신형 iX3를 처음 선보였다. 신형 iX3는 소형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)으로 차세대 플랫폼인 노이어클라쎄를 상징하는 첫 양산형 모델이다.

동력계통을 비롯해 내부 디스플레이나 제어·조작 콘셉트, 디자인이 많이 바뀌었다. 앞으로 나올 BMW 신차는 같은 플랫폼이 적용된다. 고성능 컴퓨터 4개, 즉 슈퍼브레인으로 구성된 영역별 전자 아키텍처는 소프트웨어 기반 차량(SDV)의 기반이라고 회사 측은 설명했다. 최고충전속도 400㎾로 10분 충전으로 372㎞ 주행이 가능하다. 양방향 충전기능도 있다.

BMW iX5 하이드로젠. 한국자동차기자협회 제공

올해 행사에선 2028년 출시를 앞두고 개발하고 있는 수소 전기차 iX5 하이드로젠의 시제품(프로토타입)과 적용된 수소연료전지 기술을 전시했다. BMW그룹은 일본 도요타와 수소 구동 기술을 같이 개발하고 있다. 3세대 연료전지시스템이다. 현재 독일 뮌헨과 슈타이어의 BMW 역량센터에서 기술 검증을 위한 초기 프로토타입을 만들고 있다. BMW 란츠후트 공장에서 수소 구동 시스템의 추가 부품을 공급한다.





이와 함께 소형차 브랜드 미니와 패션 브랜드 폴스미스의 협업 프로젝트 결과물인 미니 폴스미스 에디션을 처음으로 공개했다. 우선 전기모델을 전 세계에 판매하기로 했으며 내연기관 모델은 내년 1분기부터 주문을 받을 예정이다. 고회전 M트윈터보 직렬 6기통 엔진을 개량해 얹은 M2 CS스페셜, 3도어 콘셉트카 BMW 콘셉트 스피드탑도 올해 행사에 전시했다.

재팬모빌리티쇼2025 미니 전시관. 한국자동차기자협회 제공





도쿄=최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

