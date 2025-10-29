구복규 화순군수, 인공태양 연구시설 '전남 유치' 동참

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"미래에너지 산업 중심지 도약"

구복규 화순군수가 29일 미래 청정에너지인 인공태양(핵융합) 연구시설 전남 유치를 기원하며 군민의 관심과 염원을 끌어내기 위해 '릴레이 챌린지'에 동참했다.

구복규 화순군수가 29일 화순군청 집무실에서 인공태양 연구시설 전남유치 릴레이 챌린지에 동참하는 모습. 화순군 제공

이번 챌린지는 '핵융합(인공태양) 핵심기술 개발·첨단 인프라 구축사업' 부지를 전남 나주시에 유치하기 위한 지역 공감대 확산이 목적이다.

인공태양은 태양의 에너지 생성 원리를 모방해 수소를 이용해 청정 전력을 생산하는 기술로, 탄소중립 실현과 미래 전력산업의 핵심으로 주목받고 있다.

나주시는 세계 유일의 에너지 특화대학인 한국에너지공과대학교를 중심으로 한국전력, 에너지밸리 등 인공태양 연구시설 유치를 위한 기반과 역량을 모두 갖춘 최적지로 평가받는다.





구복규 군수는 "나주시에 인공태양 연구시설이 유치돼 전남이 미래에너지 산업의 중심으로 도약하길 바란다"며 "전남도와 나주시의 다각적인 노력에 대한 응원의 메시지를 전달하고, 이번 챌린지에 이어 온·오프라인 범군민 서명 운동을 전개, 군도 인공태양 연구시설 전남 유치를 위해 함께 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

