숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜

외국인 1.7兆 순매도에도 4000선 방어

연일 가파르게 상승했던 한국 증시가 다소 숨을 고르는 분위기다. 외국인들의 1조8000억원 규모 매도 폭탄에도 코스피는 4000선을 지켜냈고, 코스닥은 900대로 강보합 마감했다.

28일 코스피는 전날 대비 0.80% 내린 4010.41로 정규장 거래를 마쳤다. 오전 10시21분 전날 대비 1.74%까지 내린 3972.56까지 밀려났으나 이내 곧 4000선을 회복했다. 외국인과 기관의 양매도가 이어졌음에도 4000대를 지켜낸 것이다.

이날 외국인은 1조7954억원어치를 순매도하면서 지난 4월9일(2조1668억원) 이후 하루 기준 가장 많은 물량을 팔아치웠다. 기관도 2070억원을 순매도했으며, 개인은 2조1057억원어치를 순매수했다.

하락한 업종이 더 많았다. 운송장비·부품(-2.28%), 유통(-1.66%), 전기·전자(-1.25%) 등 1% 이상 떨어진 경우도 여럿 있었다. 반면 전기·가스(1.97%), 기계·장비(1.47%), 제약(1.11%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목은 희비가 극명히 갈렸다. 두산에너빌리티(5.4%), 삼성바이오로직스(2.6%), LG에너지솔루션(2.4%) 등은 2% 넘게 올랐다. 반면 HD현대중공업(-4.8%), 한화에어로스페이스(-3.9%),SK하이닉스(-2.6%), 삼성전자(-2.1%), 현대차(-1.3%), KB금융(-1.1%), 기아(1.0%) 등은 1% 넘게 하락했다.

코스닥은 0.07% 오른 903.30으로 마감했다. 900선에서 강보합 개장 직후 896.36까지 내렸지만 반등에 성공했다.

코스닥 시장에서는 외국인만 1781억원을 순매도했다. 개인과 기관은 각각 2015억원, 125억원을 순매수했다.

업종별 희비가 갈렸다. 건설(3.86%), 금융(2.10%), 기타제조(2.06%), 출판·매체복제(1.03%) 등은 올랐지만 비금속(-1.51%), 운송장비·부품(-1.41%), 섬유·의류(-1.37%), 기계·장비(-1.00%) 등은 떨어졌다.





시총 상위 10위 종목에서는 에코프로의 상승 폭이 3.3%로 가장 컸다. 이어 HLB(2.8%), 에이비엘바이오(1.0%), 파마리서치(0.3%), 에코프로비엠(0.2%), 레인보우로보틱스(0.2%) 등의 순서였다. 반면 펩트론(-5.1%), 삼천당제약(-3.1%), 알테오젠(-1.4%) 등은 내렸다.

28일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

