故 이건희 선대회장 5주기 추도식 24일 엄수…유족·삼성 경영진 집결

김형민기자

입력2025.10.23 15:07

경기도 수원시 가족 선영서 거행
이재용 회장·홍라희 여사 등 유족들 참석
전영현·오세철 등 경영진도 함께 자리
추도식 후 삼성인력개발원서 오찬
5주기 계기로 유산 가치 다시금 주목
미술품 기증 및 의료공헌 등 사회 환원
문화재·미술품 2만3000여점 '최대 규모'
감염병·소아암·희귀질환 지원에 1조원 기부

삼성전자는 오는 24일 오전 경기도 수원시에 있는 가족 선영에서 고(故) 이건희 선대회장의 5주기 추도식이 엄수될 예정이라고 23일 밝혔다.


故 이건희 선대회장 5주기 추도식 24일 엄수…유족·삼성 경영진 집결 고(故) 이건희 삼성그룹 회장의 4주기였던 지난해 10월25일 경기 장안구 삼성 선영으로 삼성 임원들이 탄 승합차가 들어가고 있다. 사진=김현민 기자
이번 추도식에는 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장, 김재열 삼성글로벌리서치 사장 등 유족들은 물론이고, 전영현 삼성전자 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 홍원학 삼성생명 사장 등 그룹 전·현직 경영진 150여명도 참석한다.


추도식 후에는 경기도 용인시에 있는 삼성인력개발원에서 이 회장과 관계사 사장단이 오찬을 함께 하며 이 선대회장을 기린다.


이번 5주기로 계기로, 이 선대회장이 남긴 유산의 가치도 다시금 세간의 주목을 받고 있다. 이 회장 등 유족들은 고인의 유지를 받들어 2021년 미술품 기증 및 의료공헌 등을 통해 사회 환원을 실천했다. 한국 미술계의 발전을 위해 선대회장이 평생 모은 문화재와 미술품 2만3000여점을 국가기관 등에 기증했고 감염병 극복에 7000억원, 소아암·희귀질환 지원에 3000억원 등, 의료공헌에 총 1조원을 기부했다. 일각에선 12조원이 넘는 상속세를 마련하기 위해 유산의 상당 부분을 매각할 것이란 예상이 나왔지만, 유족들은 이를 깨고 사회에 환원했다.


2만3000여점에 이르는 이 선대회장의 소장품 기증은 국내에선 전례를 찾아보기 힘든 최대 규모다. 구체적으로 국보 14건, 보물 46건 등 지정문화재가 다수 포함된 고미술품 2만1600점이 국립중앙박물관에, 국내외 작가들의 근대작품 1600여점은 국립현대미술관에 기증됐다. 또 한국근대미술작품 143점은 제주(이중섭미술관), 강원(박수근미술관), 전남도립미술관, 광주시립미술관, 대구시립미술관 등 전국 각 지역 미술관에도 기증돼 지역 미술관의 소장품 수준 및 지역 문화 인프라 향상에 기여했다는 평가를 받았다.


국립중앙박물관과 국립현대미술관은 전국 주요 박물관·미술관에서 2021년부터 '이건희 컬렉션' 순회전을 총 35회 열었고 350만명이 넘는 관람객이 전시를 다녀갔다. 미술 전문 매체 '아트뉴스페이퍼'에 따르면 이건희 컬렉션의 전시 흥행에 힘입어 2022년에는 세계에서 가장 많은 관람객이 방문한 박물관 '톱5'에 국립중앙박물관이 포함되기도 했다.


'이건희 컬렉션'은 향후에도 미국 스미스소니언 박물관 및 시카고 미술관, 영국 대영박물관 등 세계 유명 박물관에서 순차적으로 전시될 예정이다. 국립중앙박물관과 국립현대미술관이 세계 유명 박물관들과 공동으로 주최하는 '이건희 컬렉션'의 해외 순회전은 세계 무대에서 우리 예술의 가치를 널리 알리는 기회가 될 것으로 보여, 문화계에서도 많은 관심을 받고 있다.


'이건희 컬렉션'은 오는 11월부터 내년 2월까지 미국 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 전시되며 내년 3~7월에는 시카고미술관, 내년 9월부터 2027년 1월까지는 대영박물관에서 전시될 예정이다.


이 선대회장은 평소 "사람들의 일상적인 생활에서 문화적인 소양이 자라나야 한다"고 강조하며 국민의 문화적 소양을 높이는 것에 큰 관심을 가졌던 것으로 전해진다. 그는 2004년 리움미술관 개관식에서 "비록 문화유산을 모으고 보존하는 일에 막대한 비용과 시간이 들어갈지라도 이는 인류 문화의 미래를 위한 것으로서 우리 모두의 시대적 의무라고 생각한다"고 말했다. 또한 우리의 소중한 문화재가 국내외 여기저기에 흩어져 있는 것에 대해 안타까워하며 이를 모아 국립박물관의 위상을 높이는 노력을 기울여야 한다고 여러 차례 강조하기도 했다. 재능 있는 인재를 선발해 해외 연수를 지원하는 데도 열의를 보였다. 백남준, 이우환, 백건우 등이 이 선대회장이 나서 해외 활동을 후원한 대표적인 예술인들이다. '삼성호암상' 예술상을 제정해 인류 문화예술 발전에 크게 기여한 예술인들을 시상해 한국 문화 발전에도 힘을 보탰다.


故 이건희 선대회장 5주기 추도식 24일 엄수…유족·삼성 경영진 집결 이재용 삼성전자 회장과 이서현 삼성복지재단 이사장이 지난해 10월25일 경기 장안구 선영에서 진행된 고(故) 이건희 삼성그룹 회장의 4주기 추도식에 참석하고 있다. 사진=김현민 기자

유족들은 "어린이들의 건강하고 행복한 성장은 우리의 사명"이라는 고인의 유지를 받들어 소아암·희귀질환 환아의 치료와 선진 의료지원 체계 구축을 위해 3000억원도 기부했다. 파격적인 기부는 소아암·희귀질환 환아를 위한 기부 필요성을 우리 사회에 환기하는 계기가 됐다는 평가를 받는다. 유족들이 기부한 3000억원을 토대로 서울대어린이병원을 비롯한 전국 의료기관들이 모여 '소아암·희귀질환지원사업단'이 출범했다. 사업단은 현재 전국 160여개 기관에서 1000명이 넘는 의료진이 참여하고 있다. 소아암·희귀질환 사업은 소아암, 희귀질환, 공동연구 등 3개 사업부로 구성돼 있다. 2021년부터 시작된 이 사업은 2030년까지 10년간 이어지는 장기 프로젝트다. 사업단은 현재까지 진단·치료·연구 관련 86개의 추진 과제를 진행했고 누적 환아 2만2462명이 지원을 받았다. 지난해 말 기준 1만명에 가까운 환아가 병명의 진단을 받고 치료 방법을 모색 중이고 지원을 받아 치료를 시작한 환아도 거의 4000명에 달한다. 이 회장과 홍 관장은 지난해 10월 서울대 어린이병원에서 열린 '이건희 소아암/희귀질환 극복사업, 함께 희망을 열다 미래를 열다' 행사에 직접 참석해 환아와 가족, 의료진을 격려한 바 있다.


이 밖에도 유족들은 코로나19로 전 세계가 고통받고 있던 2021년 인류의 최대 위협으로 부상한 감염병에 대응하고 이를 극복하기 위한 인프라를 구축하는 데 7000억원을 기부하기도 했다. 7000억원 중 5000억원은 코로나19 같은 신종 감염병 위기 대응의 '컨트롤타워' 역할을 맡을 중앙감염병전문병원 건립에 활용되고 있다. 중앙감염병전문병원은 일반·중환자 병상과 고도 음압병상, 음압수술실, 생물안전 검사실 등 첨단설비를 갖춘 150병상 규모의 의료시설로 2028년까지 완공될 예정이다. 2000억원은 질병관리청 산하 국립감염병연구소의 최첨단 연구 시설 건축과 감염병 백신·치료제 개발을 위한 연구 등 감염병 대응 인프라 확충에 사용되고 있다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

