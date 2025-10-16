최길수·홍수자, '행복을 그리다, 행복을 쓰다' 展

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여미갤러리서 11월24일까지

로컬문화기획 전시 '행복을 그리다, 행복을 쓰다'가 서산 여미갤러리에서 오는 18~24일 열린다. 그림과 글이 어우러진 특별한 시간으로 꾸며진다.

'행복을 그리다, 행복을 쓰다' 전시 포스터

AD

이번 전시는 갤러리를 찾는 주민들이 직접 참여하는 형태로 진행한다. 작가와의 만남, 북토크 등 다양한 연계 행사가 펼쳐진다.

북토크에는 책 '오늘도 당신이 행복했으면 좋겠습니다'의 최길수 작가와 홍수자 작가가 나선다. 최길수 작가는 일러스트레이션을 맡아 일상의 소소한 감정과 순간들을 따뜻한 색채로 시각화했다. 홍수자 작가는 삶 속에서 행복을 발견하고 이를 기록하는 문학적 공감을 선사한다.





AD

전시는 "그림과 글이 함께 전하는 행복의 울림"이란 콘셉트로 구성됐다. 전시장엔 최길수 작가의 그림과 홍수자 작가의 문장이 어우러진 작품들이 전시됐다. 관람객은 '보는 예술'과 '읽는 예술'을 동시에 체험할 수 있다. 미리 보는 2026년 희망과 행복의 메시지 달력 굿즈도 함께 전시한다. 전시는 오는 11월24일까지 이어진다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>