사천시, 항공우주 전시회 '서울 ADEX 2025' 참가

2026 사천에어쇼'를 적극적으로 홍보 예정

경남 사천시는 관내 우주·항공기업의 수출을 지원하고 '2026 사천에어쇼'를 홍보하기 위해, 오는 17일부터 24일까지 서울공항과 KINTEX에서 개최되는 국내 최대 항공우주·방산 분야 전문 무역 전시회인 '서울 ADEX 2025'에 참가한다.

이번 전시회에서 사천시는 서울공항과 KINTEX에서 각각 '사천에어쇼 홍보관'과 '사천관'을 운영한다. 먼저 17일부터 19일까지 서울공항에서 25㎡ 규모로 운영되는 홍보관에서는 공식 SNS를 활용한 이벤트와 낱말 퍼즐 퀴즈 등을 진행한다. 이와 함께 사천에어쇼 홍보 리플릿과 기념품을 배부하며 '2026 사천에어쇼'를 적극적으로 홍보할 예정이다.

이어 10월 20일부터 24일까지는 일산 KINTEX에서 100㎡ 규모로 사천관을 운영한다. 사천관 참가기업은 미래항공, 씨엔리, 아스트, 율곡, 카프마이크로, 한국 비철, 한국항공서비스 등 7개 기업이다.

사천관 운영을 통해 관내 참가 기업들이 해외 바이어 및 기관과 활발히 교류할 수 있도록 맞춤형 수출 상담을 지원해 관내 기업의 수출 판로 확대와 글로벌 네트워크 구축을 적극적으로 뒷받침할 방침이다.

아울러, 산업 전시회로 확대되는 '2026 사천에어쇼'를 집중적으로 홍보하며, 우주항공산업 중심도시로 성장 중인 사천시의 위상을 국내외에 널리 알릴 계획이다.

또한, 독립 부스에는 GV엔지니어링(연합정밀), 한국 복합소재(한국카본), 에어로매스터, 켄코아에어로스페이스, 한국항공우주산업 등 5개 기업이 참가해 각 사의 기술력과 제품을 선보인다.

한편, 시는 2023년에도 '서울 ADEX 2023'에 참가해 사천관을 운영했으며, 이 기간에 B2B 111건과 B2G 14건의 실적을 거둔 바 있다.

박동식 시장은 "이번 '서울 ADEX 2025' 참가를 통해 관내 우주·항공기업들이 다양한 비즈니스 기회를 확보하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 높일 수 있기를 기대한다"고 말했다.





이어 "시 차원에서도 기업들의 지속 가능한 성장을 위해 다방면의 지원을 아끼지 않을 것이며, 산업전으로 확대되는 '2026 사천에어쇼' 또한 철저히 준비해 성공적인 행사가 될 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.





