무주군, '사전컨설팅 감사 상담·기술 감사' 교육

전북도 감사위원회 감사관 초청

전북 무주군이 14일 군민의 집 대강당에서 전북도 감사위원회 감사관 초청, '찾아가는 사전컨설팅 감사 상담·기술 감사 교육'을 실시했다.

이번 교육 및 상담은 적극 행정을 지원하고 기술직 공무원들의 기술 분야 능력을 키우기 위해 마련됐다.

무주군 청사 전경. 무주군 제공

민원인과 공무원을 대상으로 했던 '찾아가는 사전컨설팅 감사 상담'은 '사전컨설팅 감사 운영에 관한 규정'을 기반으로 ▲인·허가 등 규제, ▲규제 관련 법령 등이 불명확해 해석·적용에 어려움이 있는 사무 등과 관련해 진행됐다.

신규, 기술직 공무원들의 건설공사 직무능력 향상을 위해 실시된 '찾아가는 기술 감사 교육'에서는 사업계획 수립, 사업 운영의 적법성과 투명성, 계약 절차, 예산 사용 등의 내용들이 공유됐다.





박진규 군 기획조정실 법무감사팀장은 "이번 교육은 공무원들이 효율적이고 적극적으로 업무를 수행할 수 있도록 돕고 나아가 예방·지원적 감사 진행을 위한 과정이었다"며 "군 공직 내 선진 감사 문화를 조성하는 동시에 적극 행정을 선도하고 행정 서비스의 질을 높이는 계기도 될 것으로 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

