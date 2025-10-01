이장우 대전시장 "대전 인구 5개월 연속 순유입 증가세"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"삶의 질이 향상되고 도시의 매력이 높아졌다는 증거"



대전충남 행정수도 특별법 국회 발의 "균형발전과 지방분권 위한 핵심 과제"

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장은 "대전 인구가 5개월 연속 순 유입 증가세를 기록하고 있다"면서 "이는 "삶의 질이 향상되고 도시의 매력이 높아졌다는 증거"라고 밝혔다.

이장우 대전시장은 1일 실국장 및 산하기관장들이 참석한 확대간부회의에서 이같이 말하며 추석 명절 연휴를 앞두고 시민의 생명 및 안전을 최우선에 두는 철저한 점검과 현장 대응 체계를 주문했다.

이 시장은 "국가정보자원관리원 화재에서 봤듯 부주의가 큰 혼란으로 이어질 수 있다"며 "공공기관과 도시 기반 시설, 의약품 보관소 및 화재 취약 시설에 대해 사전 점검을 강화해 달라"고 지시했다.

또 대전 인구수가 지난달에도 증가세를 나타낸 점에 대해 높이 평가하며 공직자들의 노고를 격려했다.

이 시장은 "단순 수치 이상으로, 삶의 질이 향상되고 도시의 매력이 높아졌다는 증거"라며 공직자들에게 감사를 표하는 동시에 "더 나은 정책 결정과 신속한 실행으로 시민의 체감 만족을 높이자"고 당부했다.

대전시는 올해 5월부터 지난달까지 5개월 연속 순 유입 증가세를 기록하며 지난 12년간 지속되던 인구 감소세에서 뚜렷한 전환점을 맞이했다.

사진=대전시 제공

이 시장은 "도시의 질은 인구수보다 삶의 질, 일자리, 안전, 문화 인프라에서 결정된다"며 "대전이 청년 친화 도시, 시민이 안심할 수 있는 도시로 확실히 자리매김해야 한다"고 말했다.

관련해 19년 만에 완공된 대전갑천생태호수공원에 대한 시민들의 큰 호응과 함께 미비점에 대한 보완을 지시했다.

이 시장은 "대전갑천생태호수공원 개장식에 음악회와 다양한 행사로 1만여 명 이상이 방문하며 시민들의 큰 호응을 받았다"며 "특히 유모차를 끌고 나온 젊은 가족들의 참여가 눈에 띄게 많아, 도시공원에 대한 새로운 수요와 만족도를 확인할 수 있었다"고 밝혔다.

그러면서 "어린이 놀이터의 경우엔 야간에 좀 어두워 아이들 안전과 여성과 부모님들의 우려가 있을 듯하다"며 안전 확보를 위한 즉각 보완 지침을 내렸다.

지난 며칠간 지역 전통시장을 방문한 점도 언급하며 "이처럼 도시가 활기를 띠면서 전통시장 등이 함께 활성화되는 긍정적 효과가 보고됐다"며 "시장 상인회 리더십과 시의 예산 지원이 어우러지면 전통시장도 충분히 경쟁력을 가질 수 있다. '아케이드 시설 등 유지관리 및 청소·보수에 대한 시스템 보완'을 주문했다.

사진=대전시 제공

이와 함께 ▲공공자전거 타슈의 고장 문제 개선과 학교와의 협의를 통한 캠퍼스 내 타슈 설치 검토 ▲어린이공원, 수목원 조경 시설의 조명 보완 및 아침 운동 시간대 안전 대책 보강 등 공공시설 안전 확보 ▲한밭운동장 주변 주차장 조성 검토 등의 원도심 도로 및 주차장 정비를 지시했다.





대전·충남 행정수도 특별법이 지난달 30일 국회에서 발의된 것과 관련해서도 '충남의 대전 인접 지역이 사실상 생활권·경제권·교통망 등을 공유하고 있는 현실'의 당위성을 설명하며 "향후 국회 논의에 적극적으로 대응하겠다"면서 "균형 발전과 지방분권을 위한 핵심 과제로 삼고 힘을 모아야 한다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

