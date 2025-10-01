CU서 카카오페이 결제시 기본 10%·최대 50% 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오페이 매장결제 기본혜택도 유지

카카오페이는 편의점 CU와 함께 기본 10%, 최대 50% 혜택을 제공하는 '오!오! 혜택'을 도입한다고 1일 밝혔다.

카카오페이에 CU 멤버십을 연동한 고객이 전국 CU 매장에서 카카오페이머니로 결제하면 결제금액의 5%가 현장 할인된다. 추가로 5%를 카카오페이포인트로 적립받을 수 있다.

현장할인은 1일 1회 최대 5000원(주류·담배 제외)까지 가능하다.

제휴를 기념해 CU는 카카오페이머니 결제한 회차에 따라 할인 쿠폰을 지급한다.

이번 달에는 3, 5, 7, 10회 결제 고객에게 각각 500원 할인 쿠폰, 연세우유 생크림빵 50% 할인 쿠폰, 2500원 할인 쿠폰, CU 도시락 50% 할인 쿠폰을 준다.

카카오페이 기본 혜택도 제공된다. 카카오페이머니로 오프라인매장에서 1000원 이상 결제하면 기본 적립에 랜덤 보너스 적립, 특정 회차 추가 보너스 적립까지 최대 3번 카카오페이포인트를 적립할 수 있다.

신용·체크카드도 카카오페이의 삼성페이 기능으로 결제하면 최대 2번 적립할 수 있다. 적립 한도는 월 최대 30회, 3만포인트다.

카카오페이로 처음 결제하는 사용자는 모든 매장에서 쓸 수 있는 최대 2000원 즉시할인 쿠폰도 선물로 받을 수 있다.





카카오페이 관계자는 "CU와 손잡고 실속 있는 혜택을 더 널리 드리고자 한다"면서 "카카오페이만의 편리하고 혜택 높은 결제 경험을 선사할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

